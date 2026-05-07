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腫瘤穿刺檢查良性…冷凍切片結果翻轉 六旬男全切除甲狀腺

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
黃姓男子接受電腦斷層，照出頸部左側腫瘤（紅圈處）。圖／衛福部彰化醫院提供
黃姓男子接受電腦斷層，照出頸部左側腫瘤（紅圈處）。圖／衛福部彰化醫院提供

彰化縣61歲黃姓男子摸到頸部左側有不明細塊，醫師安排細針穿刺化驗顯示良性，但腫瘤形狀不規則且「實心」，切除腫瘤手術時冷凍切片再化驗，30分鐘後結果出爐果然是惡性腫瘤，醫護團隊全切除甲狀腺，一次完成手術讓黃姓病人免動刀兩次。

黃姓病人今回診，告訴醫護他和哥哥都在警界，兩人都已退休，去年底他摸到自己頸部左側有腫瘤，聯想到他哥哥曾罹患甲狀腺癌，但那時有一點感冒，分不清楚是感冒引起頸部淋巴腺腫起或也是腫瘤，即前往診所檢查，診所醫師不敢遽下定論，建議他到醫院詳細檢查。

黃姓病人到衛福部彰化醫院耳鼻喉科求診，接受電腦斷層，顯示頸部左側的腫瘤約4.5公分，細針穿刺化驗良性，耳鼻喉科主任許嘉方從腫瘤形狀不均勻且實心，以臨床經驗判斷「不單純」，醫療團隊為黃姓病人手術時進行「冷凍切片」，30分鐘後檢驗報告顯示為惡性腫瘤，即進行甲狀腺全切除。

許嘉方指出，細針穿刺僅能抽取腫瘤中的微小點進行化驗，存在誤差機率，若完全採信穿刺報告而放鬆警惕，恐錯失黃金治療期，因此透過醫病共享決策，先切除左側甲狀腺，並在手術進行中由病理科醫師做「術中冷凍切片」化驗腫瘤組織，約30分鐘後檢驗結果證實為惡性腫瘤，醫療團隊隨即一次完成全甲狀腺除手術，以降低擴散風險。

許嘉方表示，甲狀腺腫瘤分為良性與惡性，女性較常見，男性一旦發現，惡性比例反而偏高；過去常有病人切除單側甲狀腺，過幾天接獲病理報告被切除的惡性腫瘤，必須第二次手術，黃姓病人一次手術到位不僅縮短療程也減輕病患身心負擔，術後狀況穩定，接受放射性碘（I-131）治療，又因甲狀腺全切除後身體無法自行分泌甲狀腺素，會出現怕冷、易疲倦等症狀，必須終生服用甲狀腺素（T4）。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方檢查黃姓病人的頸部。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方檢查黃姓病人的頸部。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 腫瘤 甲狀腺

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