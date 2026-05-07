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鹽分攝取超標近兩倍 專家點名「隱藏元凶」恐成高血壓幫兇

聯合新聞網／ 綜合報導
家中飲食的鹽通常不是超標來源。示意圖／ingimage
家中飲食的鹽通常不是超標來源。示意圖／ingimage

過去多年以來，鹽巴一直被視為健康殺手，不論是高血壓、心臟病或胃癌，都有醫師點名是跟「吃太鹹」有關。不過最近有專家分析，真正讓人攝取過量鹽分的元凶，可能根本不是家裡料理中的鹽，而是大量隱藏在超加工食品中的「隱形鈉」。

據衛生福利部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽）。不過根據先前國民營養狀況變遷調查，國人鈉含量攝取超標，而且還有越年輕越嚴重的趨勢。青壯年（19到30歲）男性族群每天的鈉攝取量就有4,494毫克，是每日鈉建議攝取量的1.9倍，而這全都是因為外食的料理或零食中，有太多隱藏的超標鈉含量。

營養師霍普（Jenna Hope）接受《每日郵報》（Daily Mail）採訪表示，如果平時多以原型食物為主，也經常在家煮飯，適量吃鹽其實對健康有益。因為人體需要鈉來維持血壓、神經傳導、排汗與體液平衡。不過現在多數人攝取的鹽來自超加工食品，而不是家中的料理。

心臟科醫師古特曼（Oliver Guttmann）也警告，不論是海鹽、玫瑰鹽還是喜馬拉雅鹽，本質上都含有大量氯化鈉，這些「高級鹽」不代表就對心臟比較安全。長期高鹽飲食仍會提高高血壓、中風與心衰竭風險。

營養師提醒，鹽終究不是營養補充品，不能因為含礦物質就毫無節制攝取。民眾若想減少鹽分攝取，可以循序漸進調整，以辣椒、蒜頭、孜然、紅椒粉或醋來增加風味。透過慢慢減鹽，重新訓練味蕾，讓自己重新養成少鹽的健康習慣。

高血壓 加工食品

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