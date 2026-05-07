航空迷注意！屏東3D旅遊嘉年華將登場 這些遙控戰鬥機亮相

大鵬灣國家風景區管理處5月16、17日將在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」，今年結合科技創新與觀光行銷，邀請F18超級大黃蜂捍衛戰士版本、幻象2000、F-104星式戰鬥機前來展演，航空迷不要錯過。

鵬管處表示，今年活動集結軍方及各地航模與無人機團體共同參與，展現無人機技術跨領域整合成果。現場設有航模展示、產業交流及親子互動專區，展出來自全台各地航模玩家的多款頂級機種。

新北市高程遙控航空模型協會理事長陳宏洋將特別展示大型遙控戰鬥機，是目前全台灣最大台的遙控飛機。他的F-14曾經放在社區停車格，被鄰居拍到上傳社群媒體，上了新聞引發熱議。他希望讓民眾近距離感受大型遙控飛機的震撼魅力。

現場也有無人機足球競賽及互動體驗，共有8隊學校參加，展現無人機教育推廣成果。現場也開放民眾報名體驗飛行，由專業教練指導，讓初學者也能安心上手，相關訊息可上鵬管處臉書查詢。

搭配屏東縣政府舉辦的「2026屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住參加的屏東合法旅宿，即有機會抽中百萬汽車等大獎。墾管處邀請民眾到恆春半島體驗無人機魅力及景點之美。