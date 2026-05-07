快訊

逾30人持球棒圍毆…前立委曾蔡美佐骨裂送醫 住家被砸、5人遭打傷

國1高科交流道「6車連環撞」釀嚴重回堵 國道警趕抵現場處理

鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

聽新聞
0:00 / 0:00

航空迷注意！屏東3D旅遊嘉年華將登場 這些遙控戰鬥機亮相

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處5月16、17日在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處5月16、17日在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處5月16、17日將在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」，今年結合科技創新與觀光行銷，邀請F18超級大黃蜂捍衛戰士版本、幻象2000、F-104星式戰鬥機前來展演，航空迷不要錯過。

鵬管處表示，今年活動集結軍方及各地航模與無人機團體共同參與，展現無人機技術跨領域整合成果。現場設有航模展示、產業交流及親子互動專區，展出來自全台各地航模玩家的多款頂級機種。

新北市高程遙控航空模型協會理事長陳宏洋將特別展示大型遙控戰鬥機，是目前全台灣最大台的遙控飛機。他的F-14曾經放在社區停車格，被鄰居拍到上傳社群媒體，上了新聞引發熱議。他希望讓民眾近距離感受大型遙控飛機的震撼魅力。

現場也有無人機足球競賽及互動體驗，共有8隊學校參加，展現無人機教育推廣成果。現場也開放民眾報名體驗飛行，由專業教練指導，讓初學者也能安心上手，相關訊息可上鵬管處臉書查詢。

搭配屏東縣政府舉辦的「2026屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住參加的屏東合法旅宿，即有機會抽中百萬汽車等大獎。墾管處邀請民眾到恆春半島體驗無人機魅力及景點之美。

大鵬灣國家風景區管理處5月16、17日在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處5月16、17日在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」。圖／鵬管處提供

無人機 屏東

延伸閱讀

2026全國航模無人機大會師 16、17日屏東恆春機場盛大舉行

「2026藍色公路海洋觀光嘉年華」登場 結合超跑自駕及地方節慶

搶攻印尼2.8億人口觀光商機 觀光署組代表團拓銷

弘光科大率先打造國家級考照場 產軍學聯手領軍無人機國家隊

相關新聞

文湖線列車翻新！新列車採「四節貫穿」 載客量增30%至574人

北捷文湖線邁入30周年，近期討論全線76台列車及號誌系統翻新計畫。北市議員何孟樺今在議會質詢，重置的同時，有無考慮加大車廂空間。北捷回應，新列車會朝四節車廂貫穿，比照高運量模式，將載客數極大化，現行馬

愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

連鎖醫美集團愛爾麗爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。消基會今天指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，呼籲主管機關全面清查、強化法制、建立集體求償與退費機制

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

一名女網友在社群平台提到「枝微末節」似已從辭典消失，引發熱議。討論中，多數人認為該詞並非正統成語，正確用法應為「細枝末節」。專家指出「枝微末節」或為口耳相傳的慣用語。

六福村賣「千元寶寶粥」！家長嚇傻不敢點 園方曝暖心原因

許多家長會帶孩子到遊樂園同歡，小小孩的飲食準備卻麻煩又不便。近日有夫妻到六福村主題遊樂園遊玩，中午用餐時意外發現竟有為幼兒準備的寶寶粥，然而售價卻高達一碗1000元，完全買不下手。後續詢問店員才知店家

愛跑馬拉松反而傷身？醫揭驚人研究：大腸癌前病變風險高10倍

近年馬拉松、路跑風氣盛行，不少人認為運動量越高，身體應該越健康。不過，肝膽腸胃科醫師錢政弘近日分享一項研究指出，長距離跑者的大腸病變風險可能比一般人更高，其中有15%受試者被檢出進行性腺瘤，也就是大腸

航空迷注意！屏東3D旅遊嘉年華將登場 這些遙控戰鬥機亮相

大鵬灣國家風景區管理處5月16、17日將在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」，今年結合科技創新與觀光行銷，邀請F18超級大黃蜂捍衛戰士版本、幻象2000、F-104星式戰

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。