明天中南部高溫30度以上 北部、東部短暫陣雨…10日起水氣減少

氣象署表示，明天鋒面通過，接著東北季風增強，迎風面的北部及東半部要留意降雨，10日起水氣減少，一直到14日都是較為穩定的天氣型態。

中央氣象署預報員劉沛滕向媒體表示，明天鋒面通過，迎風面北部及東半部有短暫陣雨或雷雨，由於鋒面結構不強，以局部降雨為主，但後面緊接而來東北季風帶來水氣，北部及東半部有降雨，大台北地區及東半部有較大雨勢，中南部則是較穩定的天氣型態，山區有零星陣雨。

劉沛滕指出，10日起水氣減少，大致恢復穩定的天氣型態，一直到14日都沒有明顯系統影響，以留意午後降雨為主。

溫度方面，劉沛滕表示，鋒面通過後，受到東北季風影響，明、後天北台灣高溫約落在攝氏23度到24度，低溫則在20度到21度，相對較涼爽舒適，中南部則在30度以上，10日起溫度逐步回升。

根據氣象署觀測，颱風哈格比今天下午2時的中心位置在北緯7.8度，東經143.2度，以每小時17公里速度，向西北西進行。劉沛滕指出，哈格比離台灣較遠，對台灣沒有影響。