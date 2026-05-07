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文湖線列車翻新！新列車採「四節貫穿」 載客量增30%至574人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市捷運文湖線今年邁入30周年，北市府啟動相關的重置計畫，其中新款列車將改為四節車廂貫穿方式，增加載客數。本報資料照片
台北市捷運文湖線今年邁入30周年，北市府啟動相關的重置計畫，其中新款列車將改為四節車廂貫穿方式，增加載客數。本報資料照片

北捷文湖線邁入30周年，近期討論全線76台列車及號誌系統翻新計畫。北市議員何孟樺今在議會質詢，重置的同時，有無考慮加大車廂空間。北捷回應，新列車會朝四節車廂貫穿，比照高運量模式，將載客數極大化，現行馬特拉列車能載客440人，新購龐巴迪列車可以到574人。

何孟樺表示，北捷稱文湖線重置會納入相關意見，擺脫「柵湖線」的階段性目標，而在重置過程中會如何避免影響到既有乘客狀況？甚至是新舊車子該如何適應等狀況？

她也說，特別是文湖線車廂擁擠問題，載客空間不足，新款的車廂會不會擴大，「尤其車廂不能共通，機電設備又占空間，能不能趁換車廂改變？」

北捷總經理黃清信回應，市長蔣萬安有強調重置不能影響到系統營運，要邊營運邊重置，第一代的馬特拉將於民國125年滿40年，確定不會延壽，所以展開相關的前置作業。由於列車運轉是靠號誌、車輛控制，因此初步會先以號誌調整，部分列車適應新號誌後，納入新列車無縫接軌。

黃清信說，新購置的列車會朝四節車廂貫穿，比照高運量模式將載客數極大化，車頭、車尾延伸，同時也會研議以折疊式椅子，讓尖峰時間能運載更多乘客，現行馬特拉能載客440人，新購車可以到574人，相當於100班的班距。

他也說，初步重置基金為410億元，總重置金額約550多億元，相關預算會再討論夠過公務預算支持。

文湖線 北捷 車廂

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