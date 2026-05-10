一出門就爆汗、進冷氣房又發冷？台灣夏天的 4 種「熱崩潰」，用GU「不挑T」一件撐住

台灣夏天最煩的，不是「熱」而已，是熱得很突然、濕得很黏、冷得很尷尬。

你可能也有這些瞬間：一踏出門口就爆汗、背後黏一片；走進捷運或餐廳冷氣直吹，衣服還濕著，整個人瞬間發冷；下班要見人，T恤卻已經皺、塌、貼，怎麼穿都顯得狼狽。

如果你也常在心裡想：「夏天到底要穿哪件T才不會出事？」那你需要的不是更多穿搭技巧，而是一個不用多想、怎麼穿都安全的選擇。

GU 推出「不挑 T 系列」把夏天最常遇到的困擾，悶熱、流汗、冷氣房溫差一次解決，讓你在想買 T-shirt那一刻，直接做出不費力的決定！跟著婁峻碩用不挑T系列一起擊退高溫、自信出門。

夏天最常「熱到崩潰」的4個瞬間：照著穿就不會出事

約會/聚餐：人要體面，但衣服不能出賣你

圖／ＧＵ 提供

聚餐最怕的是：才剛走到餐廳門口，背跟胸前先濕一片；坐下來冷氣一吹，整個人又濕又冷，明明想好好吃飯，卻只想趕快結束。

這種「要體面又要涼」的情境，跟著婁峻碩用「GU Dry彈性抽繩寬版Boxy T 恤」撐住。抽繩下擺能調整輪廓（俐落或微寬鬆），坐下、起身、走動都能維持輕鬆自在；同時布料透氣度高，穿久也不容易悶。

想更有層次但又怕熱？內搭「GU Dry門襟襯衫」，吸汗快乾材質能降低濕黏感，簡單穿就能兼顧舒適與態度。

運動流汗：大動作可以，但「黏身貼背」真的不行

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運動最崩潰的不是汗，是汗一出來，T 恤就貼在背上、黏在肚子上，整個人看起來一秒邋遢。更尷尬的是，運動完還要去買東西、接小孩、跟朋友碰面，根本沒時間換一套。

跟著婁峻碩選「GU Dry羅馬布圓領T恤」，材質比較挺，活動量大、流汗後也不容易軟塌貼身。搭配GU Dry機能布料讓濕氣較快乾，接觸肌膚時也更舒服。

下身搭「GU寬版空氣感休閒短褲」，寬鬆剪裁通風度佳、蹲下伸展不束縛；空氣感布料輕盈讓版型更挺、更立體，運動、休閒、居家都能直接穿。

踏青出遊：曝曬又汗黏，整天心情都被毀

圖／ＧＵ 提供

假日出門走景點、排隊買飲料、戶外拍照打卡，最常發生的不是「熱」，是又熱又黏讓你一路覺得不自在，衣服黏在身上、手臂不透氣、走幾步就想找冷氣。

這時就要穿「GU Dry Boxy無袖T恤」，寬鬆箱型剪裁讓空氣更容易流通、透氣不悶，結合DRY快乾材質，流汗後也不會一直黏身。無袖設計俐落有型，單穿也能穿出精神。

下身搭配短褲（如牛仔短褲）就能把整體調成清爽休閒感，長時間移動也更自在。

上班通勤：室外爆熱、室內爆冷，最怕「濕了又被冷氣攻擊」

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台灣夏天最難搞的其實是溫差，外面熱到爆汗，進辦公室或搭捷運，冷氣卻又強到發冷。衣服如果還濕著，那種又濕又冷的不適感，會讓人整天都不舒服。

面對這種環境，試試用「GU Dry Boxy T恤」當內搭吧！五分袖剪裁能修飾手臂線條；DRY快乾與接觸涼感材質，流汗後也能較快回到乾爽狀態，更重要的是進冷氣房時能降低濕冷不適。

再將GU牛仔寬版襯衫 綁在肩上做層次，配上卡其褲，有型之外也能依照室內外切換自由調整穿法。

「不挑 T 系列」就是讓你在所有日常場景，都有一件安全牌

「不挑 T 系列」提供超過 10 款男女裝版型，從晨間運動、外出採買、通勤上班到週末旅行，都能融入不同生活情境。衣櫃裡只要有它，就能快速完成造型，讓忙碌生活不再被穿搭困住。親民價格290元起就能入手，讓你放心把它變成夏天衣櫃的日常單品。

涼感加碼：買短褲送沁涼噴霧，讓夏天更清爽

除了好穿好搭的單品，GU也推出【GU短褲涼夏應援企劃】：

凡於5/15–5/21活動期間，至GU實體店舖或網路商店購買男、女裝指定款短褲*，即可獲得「SNUGGLE熊寶貝沁涼冰爽衣物噴霧100ML乙瓶」（市價NT$149），讓衣物多一層清爽涼感。

這個夏天，與其每天被高溫與溫差打敗，不如先替自己準備一件「怎麼穿都不容易出事」的 T恤。當你下一次在炎熱的午後、通勤的捷運、或下班要見人的那一刻想買T-shirt，不要懷疑，GU的「不挑 T」就是最好的選擇。

*短褲係指商品名稱包含短褲之指定商品，童裝（KIDS・ TEEN）、褲裙及含短褲之家居服組不適用此活動，敬請留意。

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