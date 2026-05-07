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行包車運輸動物如施虐 台鐵：1個月內提改善方案
動保團體稱每年有百萬隻雛雞、雛鴨、兔、鼠、刺蝟、寵物鳥等動物活體，如受虐般被當貨物由台鐵行包車運送。台鐵今天說，1個月內研提兼顧動物福利、公共衛生及可行改善方案。
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會今天舉行記者會，公布對台鐵行包車的活體動物運送調查影片，推估每年有百萬隻雛雞、雛鴨、兔、鼠、刺蝟、寵物鳥及各式小型哺乳類動物，在繁殖商和批發商買賣過程中，缺乏法規監管，被當作普通貨物塞進台鐵行包車長途運送。
針對今天動保團體所提台鐵行包車活體動物運送相關問題，台鐵公司透過訊息指出，將於一個月內研提具體兼顧動物福利、公共衛生及實務可行性改善方案。
台鐵表示，將依據動物運送管理辦法規定，逐項檢視現行作業方式，研議制定更符合動物福利人道運輸契約內容與環境條件改善。
台鐵表示，同時也將要求託運人確實遵守動物運送規定，包含包裝容器、時間、飲水等條件，若未符合相關要求者，將予以拒絕運送，以強化運送管理與風險控管。
稍早農業部已表示，研擬訂立相關指引規範改善。
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