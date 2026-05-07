影／桃機P2停車場出入口結構物整建 交管指揮小心慢行

桃園國際機場第一航廈的P1（出境）、P2（入境）停車場正如火如荼地進行改善工程，機場公司表示，目前P2停車場改建工程之南側擋土牆及道路工程、航站南路與P2停車場進出動線皆已優化完成。即日起至8月7日，將進行第三階段之P2停車場中央側出入口結構物整建，施工期間敬請行經此路段之用路人，配合交維人員指揮及標誌引導，小心慢行。

機場公司指出，桃園國際機場第一航廈（時稱中正國際機場）於1979年2月26日正式啟用，並於2013年進行大規模整建與擴容以提升旅客服務能量，作為配套設施的停車場及聯絡道路雖有定期維護與優化，但考量停車空間及用路人習慣，本次將針對P1、P2停車場及周邊辦理改善工程。

機場公司說明，本階段施工期間為5月7日起至8月7日，每日8時至17時，針對P2停車場中央側出入口結構物進行整建。施工期間，停車場進出動線將實施局部管制及縮減，進入停車場時改由北側入口；離開停車場時由南側出口離場。

機場公司呼籲，用路人行經施工區域時減速慢行，並請配合現場交管人員引導，確保行車安全。施工期間造成動線縮減與不便，敬請見諒，本次工程完工後將提升整體交通動線的安全與效率，機場公司感謝所有用路人與旅客的體諒與配合。

第一航廈P2停車場中央側出入口結構物進行整建。記者黃仲明／攝影