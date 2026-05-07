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【櫻桃小丸子原作40週年】特展 暨小丸子5月8日生日快閃活動及商店登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創

一段跨越世代的溫暖記憶，即將再次與你相遇。為迎接《櫻桃小丸子》原作誕生40週年，【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於今夏登場，並於5月8日小丸子生日當天，在松山文創園區舉辦快閃慶生活動，搶先為展覽暖身造勢，同步宣布預售票正式「全通路開賣」，邀請粉絲一同參與這場專屬於小丸子的歡樂時刻。

40年經典回歸　原畫手稿與經典場景完整呈現

自1986年首部漫畫問世以來，《櫻桃小丸子》以貼近生活的幽默筆觸與溫暖故事，陪伴無數人成長。那位留著鋸齒瀏海、穿著紅色吊帶裙的小女孩，早已成為跨世代的情感記憶。今年適逢原作40週年，特展以「原作」為核心，集結漫畫原稿、沉浸式光影、立體角色與經典場景重現，帶領觀眾走進小丸子的世界，重溫那些平凡卻令人會心一笑的日常片段。

人氣歌舞卡司齊聚　精彩演出歡慶小丸子生日

本次5月8日快閃活動特別集結人氣歌舞卡司，打造話題十足的現場演出。邀請全球知名Avantgardey舞團和野口同學帶來全新編排舞蹈首度公開，並由日本的次世代創作型歌姬——茉ひる（Mahiru）現場演唱經典主題曲，喚起粉絲滿滿回憶。活動中更將迎來小丸子壓軸登場，與深受親子族群喜愛的香蕉哥哥、草莓姐姐一同慶生，並攜手Avantgardey帶來經典主題曲〈大家來跳舞〉合舞演出，打造跨世代同樂的歡樂場面。

生日快閃店不僅推出多款限定商品，更準備驚喜互動好禮

另外，生日快閃商店5月8日至5月10日於台北松山文創園區限時登場，現場只要追蹤展覽及《櫻桃小丸子》官方IG帳號，即可獲得限量精美小禮。活動首日（5月8日）再加碼驚喜，單筆消費滿新台幣800元，即有機會參與小丸子限定合照見面會。活動共兩場（17:30／18:50），採現場發放號碼牌，名額有限、送完為止，粉絲千萬別錯過！

全通路預售啟動　多元票種搶攻親子與跨世代族群

除了活動亮點，當日亦將正式宣布展覽預售票「全通路開賣」，自udn售票網搶先開賣後，將同步擴展至ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家與博客來等平台，除了超值預售單人票380元(原價470元)外，也提供多元票種選擇，包含四人揪團同樂票、兩大一小親子票與雙人紀念套票等，滿足不同族群需求，全面搶攻今夏親子與跨世代觀展族群。

從回憶到體驗　打造屬於每個人的小丸子世界

本次特展不僅是經典回顧，更是一場融合「童年情感 × 沉浸體驗 × 社群互動」的全新展覽體驗。透過多元展區與情境設計，觀眾將能在熟悉的故事中重新發現新的感動，也讓這段陪伴成長的記憶，以更貼近當代的形式再次被喚醒。

此外，本次生日快閃活動中的慶生蛋糕，特別由「紅葉蛋糕」友情提供，為小丸子40歲生日增添甜蜜儀式感，也讓這場快閃慶生更具話題與溫度。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展預售票將於5月8日啟動全通路販售，包含udn售票網、ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家及博客來等平台同步販售，邀請所有喜愛小丸子的觀眾提前規劃，一同走進這場專屬於回憶與感動的時光旅程。本展將於2026年6月18日至9月28日於松山文創園區五號倉庫展出，更多最新消息，請持續關注官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/maruko40tw）及展覽官網（https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw）。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

◇ 主辦單位｜天王星企業有限公司、聯合數位文創股份有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 授權單位｜SAKURA PRODUCTION Co.,Ltd.、NIPPON ANIMATION CO., LTD.、天王星企業有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 展覽官網｜https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw

◇ 售票資訊｜udn售票網 https://reurl.cc/bdmREy

5/8-6/17

預售單人票380元(原價470元)｜udn售票網、ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家、博客來

四人揪團同樂票1,480元｜udn售票網獨家

兩大一小親子票1,100元｜KKDAY獨家

雙人紀念套票(A) 900元｜KLOOK獨家

雙人紀念套票(B) 900元｜ibon 獨家

◇ 大宗購票專線：(02) 2649-1689#1 (周一至周五09:30~17:00)

櫻桃小丸子 故事 漫畫

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