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北市設負壓吸菸室 民團：室內先全面禁菸

中央社／ 台北7日電

北市首批負壓式吸菸室啟用，台灣拒菸聯盟說，推動無菸城市不等於設密閉負壓吸菸室，應先室內全面禁菸，進而戶外定點吸菸；且負壓吸菸室無法完全避免二手菸，幫助戒菸才是關鍵。

台灣拒菸聯盟今天透過新聞稿指出，建議推動確實而健康的無菸環境，由室內百分之百禁菸做起，進而推向戶外定點吸菸。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗補充，世界衛生組織（WHO）不斷提醒，推動無菸環境必須由內而外，先做到室內全面禁菸、再推行室外定點吸菸。

台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，若在室外公共場所設置封閉式吸菸室，是將「戶外吸菸」轉為「室內吸菸」，讓吸菸者增加二手菸、三手菸危害，更對清潔打掃人員造成健康危害；以台灣氣候的炎熱潮濕，勢必加裝空調，更增加能源浪費。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，無菸城市的目的是在降低民眾吸菸率，「開放式吸菸區」才能達到無菸城市的目的，因為開放式吸菸區設在避開人潮的地方，大大降低吸菸的方便性，會抑制吸菸行為，引導吸菸者戒菸。

王瀚陽認為，「密閉式吸菸室」把負壓設置誤以為沒有製造二手菸害，設置在人潮密集處反而方便吸菸者繼續吸菸，且菸味會外溢，無法達到「聞不到菸味」的效果。

台灣拒菸聯盟表示，日本京都女子大學2023年研究發現，具高規格空調設備的密閉吸菸室，其細懸浮微粒（PM2.5）濃度超過空氣品質標準警戒值，連在入口外5公尺處測到的PM2.5，也超過環境部空氣汙染日均值；顯示即使在高規格負壓封閉的吸菸室，也無法完全避免二手菸擴散。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生說，戶外吸菸室的設置，依法須有獨立隔間、獨立空調、負壓設計及平行開啟的自動門，造價、營運及維護清潔費用高；當無法達到「聞不到菸味」的效果，卻還要花費新台幣數十萬元至百萬元設置，顯然不符成本效益，幫助吸菸者戒菸才是關鍵。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

WHO 北市

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