2026全國航模無人機大會師 16、17日屏東恆春機場盛大舉行

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處將於本月16、17兩天，在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」，結合科技創新與觀光行銷，今年特邀請F-18超級大黃蜂捍衛戰士版本、幻象2000、F-104星式戰鬥機前來展演，邀請親子與航模迷前來參加，感受遨遊天空的震撼。

鵬管處表示，本次活動將有高水準無人機編隊飛行與特技展演，展現精準操控與視覺震撼；另設有無人機足球競賽及互動體驗，讓大小朋友都能感受科技的魅力。足球競賽計有8隊參與，包含林園高中、美和高中、國立屏東科技大學等校，橫跨國中小至大專院校，展現無人機教育向下扎根、向上銜接的發展成果。現場也開放民眾報名體驗飛行，由專業教練指導，讓初學者也能安心上手。

此外，現場設有航模展示、產業交流及親子互動專區，打造寓教於樂的活動場域。來自全台各地航模玩家將展示多款頂級機種，其中大型遙控戰鬥機也將現場亮相，展現高擬真飛行魅力，預期成為焦點之一。本次活動邀請軍方及各地航模與無人機團體共同參與，展現無人機技術跨領域整合成果。其中新北市高程遙控航空模型協會理事長陳宏洋將特別展示其大型遙控戰鬥機。他的F-14戰機是目前全台灣最大台的遙控飛機，也讓民眾近距離感受大型遙控飛機的震撼魅力。

屏東縣政府表示，透過各項活動搭配「2026屏東旅遊購GO節」於5月1日至10月31日登場，主打「住宿就可抽獎」，凡入住屏東合法旅宿，即有機會抽中百萬汽車等大獎，邀請全國民眾5月走進屏東住1晚，體驗恆春半島魅力並把好運帶回家。

鵬管處本月16、17兩天在恆春機場舉辦「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」，邀請親子與航模迷前來參加，感受遨遊天空的震撼。圖／鵬管處提供