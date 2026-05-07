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愛跑馬拉松反而傷身？醫揭驚人研究：大腸癌前病變風險高10倍

聯合新聞網／ 綜合報導
近年馬拉松、路跑風氣盛行，不少人認為運動量越高，身體應該越健康。圖／AI生成
近年馬拉松、路跑風氣盛行，不少人認為運動量越高，身體應該越健康。圖／AI生成

近年馬拉松、路跑風氣盛行，不少人認為運動量越高，身體應該越健康。不過，肝膽腸胃科醫師錢政弘近日分享一項研究指出，長距離跑者的大腸病變風險可能比一般人更高，其中有15%受試者被檢出進行性腺瘤，也就是大腸癌前病變，讓不少人感到驚訝。

醫師錢政弘在臉書發文表示，他日前接受節目訪問時，提到一個相當反直覺的臨床觀察，也就是「長跑選手容易得大腸癌」，這與一般人認為多運動就更健康的印象不同。

錢政弘指出，這項前瞻性研究由美國維吉尼亞州Inova Schar Cancer Institute的Tim Cannon醫師主導，並發表於2025年美國臨床腫瘤年會（ASCO）。研究起因是Tim Cannon醫師觀察到，該機構中有多位未滿40歲的超級馬拉松運動員，被診斷出晚期大腸癌，因此進一步展開調查。

研究團隊招募100名年齡介於35至50歲的長距離跑者，平均年齡為42歲，這些跑者都自認身體健康，且至少完成5場註冊馬拉松賽事，或2場超級馬拉松賽事。研究人員替他們安排大腸鏡檢查，結果發現，近41%的受試者至少有1顆腺瘤，另有15%受試者患有進行性腺瘤，屬於大腸癌前病變。

錢政弘表示，相較之下，40至49歲一般族群的進行性腺瘤預期發生率約為1.2%，換言之，這群長跑運動員的風險比一般人高出10倍以上。他也直呼，這項結果確實令人驚訝。

至於為何長距離跑者可能面臨較高風險，錢政弘分析，第一個可能原因是長時間跑步時，腹腔內的血液會集中到四肢肌肉，導致結腸較容易缺血；若腸道反覆經歷低氧刺激、發炎與組織修復，理論上可能促進腺瘤增生與病變。

第二個可能因素，則與長跑選手常用來補充體力的能量凝膠有關。錢政弘指出，這類食品屬於「超級加工食物」，若大腸黏膜已因缺氧受傷，此時再攝取這類食物，可能對腸道健康帶來額外負擔。

不過，錢政弘也強調，目前這些推論仍尚未獲得完全證實，長跑與大腸癌之間的關聯性，仍需要更多研究進一步釐清。但這項研究揭示的潛在風險，仍值得長跑族與馬拉松愛好者關注。

馬拉松 大腸癌

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