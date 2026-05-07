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台鐵山里至鹿野電車線故障搶修 下午2時58分提前恢復通車
台鐵山里至鹿野間今天因路樹傾倒導致電車線故障，路線一度不通，台鐵原先預計下午4時前搶修完成，現已提前搶通、並於下午2時58分恢復通車。
台鐵透過訊息表示，上午10時41分接獲通報，山里至鹿野間電車線因受路線旁路樹傾倒壓斷，公司立即成立一級應變小組，並啟動公路接駁，部分列車截短行駛或停駛。
台鐵原先預計今天下午4時前完成搶修，台鐵指出，目前電車線故障已搶修完成，下午2時58分起恢復通車，其中下行自422次起，上行自431次起恢復正常行駛，而台東至關山間取消公路接駁。
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