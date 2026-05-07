台鐵山里至鹿野電車線故障搶修 下午2時58分提前恢復通車

許多家長會帶孩子到遊樂園同歡，小小孩的飲食準備卻麻煩又不便。近日有夫妻到六福村主題遊樂園遊玩，中午用餐時意外發現竟有為幼兒準備的寶寶粥，然而售價卻高達一碗1000元，完全買不下手。後續詢問店員才知店家

2026-05-07 13:01