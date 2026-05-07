快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

走出青少年精神迷宮 北市聯醫：情緒、網癮與睡眠的整合評估治療模式

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
青少年示意圖。圖／AI生成
青少年示意圖。圖／AI生成

近年來全球青少年精神健康問題快速攀升，臺北市立聯合醫院表示，除了憂鬱、焦慮等內在情緒障礙，外顯的網路成癮、自殺、自傷、暴力及拒學行為所交織而成的複雜困境，讓許多家庭難以陪伴孩子走出來。

研究顯示，情緒症狀與網路成癮常呈現「雙向循環」：憂鬱與焦慮會增加青少年透過網路逃避現實或調節情緒的動機，而網癮又會進一步惡化情緒困擾。在這之中，睡眠問題扮演了關鍵的角色。臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師葉湧恩說，混亂的睡眠不僅與成癮行為高度相關，更是情緒問題、自傷行為與拒學的前兆或後果。

此外，青少年正處於「社交大腦」發展階段，掌管控制力的前額葉尚未成熟，容易受數位壓力（如：害怕錯過訊息、強迫性檢查通知）影響，導致焦慮、憂鬱，睡眠也被犧牲。暴露於扭曲身體形象、自我傷害及網路霸凌的負面內容，亦與自傷行為顯著相關。

面對此全球性的兒少精神健康危機，松德院區建議推動跨場域的整合式評估與介入模式：

1.鼓勵即早就醫、連結資源：松德院區已設立情緒障礙、網路成癮及青少年睡眠特別門診，皆能針對憂鬱焦慮、自傷自殺、網癮、拒學及混亂作息背後根本的機制，進行評估與制定治療計畫，設有完整的各職類衡鑑、個別或家族心理治療、兒童青少年急性病房、兒童青少年日間病房等團隊，更具備與校園端的合作能力。

2.針對睡眠的精準評估及治療：松德院區將於臨床上導入腕動計與自律神經監測技術，能客觀記錄青少年的睡眠周期與規律性，反映自律神經狀態，精準評估睡眠狀態與壓力負荷。在治療方面，合併生理回饋的失眠認知行為治療，不僅能改善睡眠，也可能同步緩解共病的憂鬱與焦慮，幫助青少年提升情緒調節能力與壓力復原力。

3.校園與家庭的共同守護：校園的手機使用需要政策面的完善規劃，以有效減少認知資源誤用，降低網路霸凌，並找回學生的專注力。同時，家長可與孩子討論家中使用手機的規則，並安排不被3C產品隔閡的親子時間。

臺北市立聯合醫院提醒，兒童青少年的精神健康不能等，面對數位時代的挑戰，如何守護他們尚未發展完成的成熟心智，需要精神醫療、家庭、校園與政策面攜手合作，才能提供指引地圖，引導孩子培養走出迷宮的韌力。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

情緒 北市

延伸閱讀

到底該找心理醫生還是心理師？3分鐘搞清楚你需要心理諮商還是治療

北榮精神醫療團赴邦交國實地考察 拜會克國總理深化醫療外交

好讀周報／英國立法校園禁用手機！管制社群媒體連環出招

圓禿少女遭嘲笑封閉自我 大林慈院治療重拾笑容

相關新聞

爆漢他疫情郵輪傳有台灣人在船上 羅一鈞：向世衛求證中

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署長羅一鈞今表示，疾管署綜合多方

愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

連鎖醫美集團愛爾麗爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。消基會今天指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，呼籲主管機關全面清查、強化法制、建立集體求償與退費機制

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

一名女網友在社群平台提到「枝微末節」似已從辭典消失，引發熱議。討論中，多數人認為該詞並非正統成語，正確用法應為「細枝末節」。專家指出「枝微末節」或為口耳相傳的慣用語。

六福村賣「千元寶寶粥」！家長嚇傻不敢點 園方曝暖心原因

許多家長會帶孩子到遊樂園同歡，小小孩的飲食準備卻麻煩又不便。近日有夫妻到六福村主題遊樂園遊玩，中午用餐時意外發現竟有為幼兒準備的寶寶粥，然而售價卻高達一碗1000元，完全買不下手。後續詢問店員才知店家

她用清潔劑洗蛋還拿菜瓜布刷…網嚇壞「越洗越危險」 營養師也搖頭

從傳統市場買回散裝雞蛋，不少人都會想先把蛋殼洗乾淨，認為這樣才比較衛生。不過，近日一名女網友分享自己用清潔劑泡蛋、再拿菜瓜布刷洗的影片，卻讓大批網友嚇壞，直呼這樣做恐怕不是更乾淨，反而可能增加細菌感染

走出青少年精神迷宮 北市聯醫：情緒、網癮與睡眠的整合評估治療模式

近年來全球青少年精神健康問題快速攀升，臺北市立聯合醫院表示，除了憂鬱、焦慮等內在情緒障礙，外顯的網路成癮、自殺、自傷、暴力及拒學行為所交織而成的複雜困境，讓許多家庭難以陪伴孩子走出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。