3年內移工零付費 漁船主憂失聯兩頭空 勞動部：非一次性支付

為落實台美對等貿易協定(ART)，勞動部將於三年內落實製造業、漁撈業移工「零付費」，引發雇主反彈。立委楊曜今於立院衛環委員會質詢除要求勞動部提出衝擊配套，也擔心若雇主幫移工付了錢，但聘僱期間移工失聯，雇主反落入錢、人兩頭空。勞動部次長陳明仁說，不會要求雇主在聘僱初期一次性支付，而是在聘僱期間支付費用

楊曜說，上周六包括家庭、漁業、製造業等的移工雇主上街，盼廢除空窗等待期，也反對實施移工零付費。他詢問，近海漁業雇主在經濟上相對弱勢，若實施移工「零付費」，由雇主吸收海外招募費等相關費用，對漁船雇主衝擊大，勞動部是否針對近海漁業衝擊有配套措施？

陳明仁表示，我方在台美對等貿易協定爭取到3年調適期，而且不是要求雇主聘僱時一次給付，是在聘僱期間支付費用，他也強調，移工零付費符合ＩＬＯ禁止強迫勞動的國際趨勢，移工來台若不必背負太多債務，失聯動機降低，對雇主也是好事。

他坦言，零付費對近海漁業確實會有衝擊，勞動部跟農業部漁業署充分研議，未來跟移工來源國就公平召募費用釐清各項目、數額，收費公開透明、不要灌水，也嘗試優化直聘管道，讓雇主負擔成本相對減低，並且要求農業部在開放移工配額的同時，也要降低移工失聯率。

楊曜還說，不少漁船主擔心替移工付了錢，萬一移工失聯，會變成雇主兩頭空，提醒勞動部避免讓小型雇主陷入經濟剝削，也要針對小型雇主提供相對應措施。

陳明仁強調，這三年的緩衝期，會盡力降低雇主負擔，讓費用不用一次性支出，也會解決萬一聘僱期間移工失聯的問題，研擬完整的配套機制。