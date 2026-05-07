吊照3年後重考駕照須受訓 行人路權團體質疑效果

交通部推動駕照管理改革，其中針對吊銷駕照駕駛禁考3年以上，重考必須強制上駕訓課程。對此，行人路權團體認為，如果繼續用以前或沒有提升多少的考訓標準，矯正效果存疑。

為了要改善台灣交通環境，擺脫行人地獄惡名，交通部近期陸續實施多項的駕照管理改革措施，其中規劃吊銷駕照禁考3年以上駕駛人，須強制完成駕訓課程，方能重新考照。

交通部今天舉行「研商吊銷駕照禁考3年以上重新完成駕訓制度所涉3項法規修正事宜會議」。還路於民行人路權促進會未受邀參與會議，除了表達遺憾，也透過新聞稿發表意見。

駕駛人的行為影響層面廣泛，行人路權促進會認為，受影響最嚴重的就是行人及用路人生命，考訓制度的變化攸關道路上每條生命，這次卻僅邀駕訓利益團體，拒絕人本交通團體實質現場討論。

行人路權促進會說，這次的修正草案中將調降駕訓班申請「原地考照」標準，將讓民間駕訓業者能更輕易申請為原場考照，導致長年被外界詬病的考照模式恐更加浮濫。

行人路權促進會指出，對於這類高風險駕駛人重考駕照，這次修法沒有看到公部門有針對性的矯正規劃，若用以前相同模式或沒提升多少的考訓標準，其矯正效果不免令人存疑。

行人路權促進會說，要求交通部、交通部長陳世凱全面檢視現行考照制度的系統性問題，建立以用路人階序為中心的用路觀念。