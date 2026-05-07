快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

吊照3年後重考駕照須受訓 行人路權團體質疑效果

中央社／ 記者余曉涵台北7日電

交通部推動駕照管理改革，其中針對吊銷駕照駕駛禁考3年以上，重考必須強制上駕訓課程。對此，行人路權團體認為，如果繼續用以前或沒有提升多少的考訓標準，矯正效果存疑。

為了要改善台灣交通環境，擺脫行人地獄惡名，交通部近期陸續實施多項的駕照管理改革措施，其中規劃吊銷駕照禁考3年以上駕駛人，須強制完成駕訓課程，方能重新考照。

交通部今天舉行「研商吊銷駕照禁考3年以上重新完成駕訓制度所涉3項法規修正事宜會議」。還路於民行人路權促進會未受邀參與會議，除了表達遺憾，也透過新聞稿發表意見。

駕駛人的行為影響層面廣泛，行人路權促進會認為，受影響最嚴重的就是行人及用路人生命，考訓制度的變化攸關道路上每條生命，這次卻僅邀駕訓利益團體，拒絕人本交通團體實質現場討論。

行人路權促進會說，這次的修正草案中將調降駕訓班申請「原地考照」標準，將讓民間駕訓業者能更輕易申請為原場考照，導致長年被外界詬病的考照模式恐更加浮濫。

行人路權促進會指出，對於這類高風險駕駛人重考駕照，這次修法沒有看到公部門有針對性的矯正規劃，若用以前相同模式或沒提升多少的考訓標準，其矯正效果不免令人存疑。

行人路權促進會說，要求交通部、交通部長陳世凱全面檢視現行考照制度的系統性問題，建立以用路人階序為中心的用路觀念。

行人地獄 駕照 行人

延伸閱讀

嘉市停車格激增民眾卻「無感」？議員質詢揭路邊停車位數字迷思

大貨車駕駛5月8日起每日最多開10小時 違規最高罰9萬

台鐵行包車運輸動物遭質疑虐待 交通部允諾改善

淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

相關新聞

爆漢他疫情郵輪傳有台灣人在船上 羅一鈞：向世衛求證中

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署長羅一鈞今表示，疾管署綜合多方

愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

連鎖醫美集團愛爾麗爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。消基會今天指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，呼籲主管機關全面清查、強化法制、建立集體求償與退費機制

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

一名女網友在社群平台提到「枝微末節」似已從辭典消失，引發熱議。討論中，多數人認為該詞並非正統成語，正確用法應為「細枝末節」。專家指出「枝微末節」或為口耳相傳的慣用語。

六福村賣「千元寶寶粥」！家長嚇傻不敢點 園方曝暖心原因

許多家長會帶孩子到遊樂園同歡，小小孩的飲食準備卻麻煩又不便。近日有夫妻到六福村主題遊樂園遊玩，中午用餐時意外發現竟有為幼兒準備的寶寶粥，然而售價卻高達一碗1000元，完全買不下手。後續詢問店員才知店家

她用清潔劑洗蛋還拿菜瓜布刷…網嚇壞「越洗越危險」 營養師也搖頭

從傳統市場買回散裝雞蛋，不少人都會想先把蛋殼洗乾淨，認為這樣才比較衛生。不過，近日一名女網友分享自己用清潔劑泡蛋、再拿菜瓜布刷洗的影片，卻讓大批網友嚇壞，直呼這樣做恐怕不是更乾淨，反而可能增加細菌感染

走出青少年精神迷宮 北市聯醫：情緒、網癮與睡眠的整合評估治療模式

近年來全球青少年精神健康問題快速攀升，臺北市立聯合醫院表示，除了憂鬱、焦慮等內在情緒障礙，外顯的網路成癮、自殺、自傷、暴力及拒學行為所交織而成的複雜困境，讓許多家庭難以陪伴孩子走出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。