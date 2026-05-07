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她用清潔劑洗蛋還拿菜瓜布刷…網嚇壞「越洗越危險」 營養師也搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人從傳統市場買回散裝雞蛋後，第一件事就是想把蛋殼洗乾淨，認為這樣比較衛生。圖／ingimage
不少人從傳統市場買回散裝雞蛋後，第一件事就是想把蛋殼洗乾淨，認為這樣比較衛生。圖／ingimage

從傳統市場買回散裝雞蛋，不少人都會想先把蛋殼洗乾淨，認為這樣才比較衛生。不過，近日一名女網友分享自己用清潔劑泡蛋、再拿菜瓜布刷洗的影片，卻讓大批網友嚇壞，直呼這樣做恐怕不是更乾淨，反而可能增加細菌感染風險。

該名女網友在Threads發文詢問：「想問問大家，去菜市場買零售的蛋，回家會先水洗過嗎？」並附上一段影片，只見她將雞蛋放進加了清潔劑的水槽中浸泡，接著一顆顆拿起來用菜瓜布刷洗，洗完後再放到架子上晾乾。

影片曝光後，網友紛紛提醒，「這樣洗，反而容易一堆細菌跑進蛋裡」、「除非馬上用掉，不然洗掉保護層，細菌很容易從毛孔進入」、「蛋不是有毛細孔嗎？用洗碗精洗會吸收進去的」、「要用才能洗喔，你洗好放冰箱一樣會臭掉」。

營養師建議，雞蛋買回家後可直接放進冰箱保存，等到料理前再簡單沖洗即可；此外，許多人習慣把蛋放在冰箱門邊，但冰箱門開關頻繁、溫度較不穩定，雞蛋也容易被晃動，因此較建議放在冰箱內層保存。若真的在意清潔與保存穩定度，營養師也建議可直接選購已經清洗、處理過的洗選蛋。

事實上，市售雞蛋可分為洗選蛋及散裝蛋兩種，散裝蛋多在傳統市場、雜貨店販售，洗選蛋則是經過清洗後裝盒販售。農業部畜牧司家禽產業科代理科長陳志維表示，兩者差異主要是洗選蛋經過清洗，把蛋殼上殘存的雞糞、羽毛等殘留物質洗去，經過風乾後裝盒，可以減少接觸到蛋殼上沙門氏菌、大腸桿菌的機率。

雞蛋 冰箱

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