國泰醫院奪3項ESG大獎 AI減輕醫護負擔、年減碳400噸

面對全球淨零浪潮與醫療人力壓力雙重挑戰，醫院不只拚醫療品質，更掀起一場「永續轉型」競賽。國泰醫院今年在「2026遠見ESG醫療永續獎」中表現亮眼，從全台78件參賽專案中脫穎而出，一舉拿下「綜合績效」楷模獎、「職場友善組」楷模獎及「低碳營運組」績優獎等3項大獎，更榮獲「年度英雄榜醫院」。

近年醫療產業面臨淨零碳排、ESG治理及護理人力流失等挑戰，醫院如何兼顧醫療品質、員工幸福與環境永續，已成為評比的重要指標。國泰醫院以「氣候、健康、培力」作為永續主軸，從院內治理到低碳營運全面布局，成為獲獎關鍵。

國泰醫院院長簡志誠指出，近年護理人力吃緊、醫護高壓問題備受社會關注，許多醫院開始導入智慧科技減輕第一線負擔。透過AI科技輔助系統、智慧藥櫃等工具，提高工作效率，減少醫護人員重複性作業，希望讓更多時間真正回到病人照護。

簡志誠表示，另同步優化員工福利與支持系統，包括鼓勵進修、強化人才培育，以及規畫多元休閒活動，例如包場看電影、觀賞台北大巨蛋棒球賽、員工按摩紓壓及家庭日活動等，希望打造更具支持性的工作環境，提升醫療韌性。

近年來，國泰醫院將ESG納入核心經營戰略，於2024年成立「永續發展委員會」，並簽署永續發展倡議書。簡志誠說，親自帶頭推動示範、建立標準化制度，甚至率領43位主管取得「氣候與健康管理師」證照，希望從管理階層開始建立永續思維。

國泰醫院於2025年首度發行永續報告書，公開揭露減碳、能源管理、員工培育及國際醫療等成果，並取得英國標準協會（BSI）查證，希望讓永續治理不只是口號，而是具體且可被檢驗的行動。

在低碳營運方面，醫院從能源、廢棄物與飲食等多面向同步推進。目前已完成ISO 14064-1與ISO 50001外部查證，並將能源管理系統擴展至分院。2025年整體減碳量已超過400噸，並透過建築外牆節能設計提升能源效率。另擴大生物醫療廢棄物回收品項，相關成果更曾獲國家醫療品質獎「淨零醫療類」肯定。