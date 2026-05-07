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台鐵花東線路樹傾倒影響通行 估今16時前完成搶修

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵花東線路樹傾倒影響通行，估今16時前完成搶修。圖／台鐵公司提供
台鐵花東線路樹傾倒影響通行，估今16時前完成搶修。圖／台鐵公司提供

台鐵今早山里=鹿野間電車線因路樹傾倒電車線故障，部分列車截短行駛或停駛。台鐵表示，花蓮=台東間、台東=新左營間各級對號列車今16時前均開放站票以疏運旅客，預計今16時前完成搶修。

台鐵指出，今10時41分在花東線(山里=鹿野間K144處)，因電車線因受路線旁路樹傾倒壓斷，台鐵立即成立一級應變小組，台東=關山間啟動公路接駁。影響車次包括653次台東=彰化全區間停駛，417次花蓮特開，臺東=花蓮間停駛。臺東=關山間406次、421次、408次、419次、410次、423次，308次、477次，472次、431次停駛。

台鐵表示，今花蓮=台東間、臺東=新左營間各級對號列車16時前均開放站票以疏運旅客，預計今(7日)16時前完成搶修。旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣除手續費後退票。持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

台鐵 台東 彰化

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