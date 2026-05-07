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影／高雄知名食材店涉修改鳳凰酥有效期限 衛生局：已下架259盒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄連鎖食材店家「平凡五金行」遭消費者爆料疑似竄改有效日期，高市衛生局今天派員查察發現，店內的鳳凰酥的有效期有兩個標。記者徐白櫻／翻攝
高雄連鎖食材店家「平凡五金行」遭消費者爆料疑似竄改有效日期，高市衛生局今天派員查察發現，店內的鳳凰酥的有效期有兩個標。記者徐白櫻／翻攝

一名消費者前往高雄連鎖食材店家「平凡五金行」購買12盒超凡鳳凰酥，返家發現有效日期的標籤被撕掉重印，新舊日期相差超過1個月，質疑業者改標造假。對此業者致歉，強調已開始全面內部查核釐清查相關程序。高市衛生局表示，業者已下架259盒；今天赴現場稽查確實發現兩個日期標現象，待前往上游廠商釐清後移送地檢署偵辦。

一名網友在脆發文指稱，5月5日前往平凡五金行博愛店購買10送2的鳳凰酥，回來發現效期有改過的痕跡（有效日期從20260507改成20260619），其他盒的效期旁邊都有明顯標籤被撕掉的痕跡。網友質問，「請問這是在造假嗎？差1個月又10天很誇張，其他11盒是不是也是這樣？」

業者看見發文後公開致歉，並表明願意接受消費者換貨或退款。業者說，店內已全面內部查核釐清查相關商品與收貨流程，重新檢視商品效期、貼標流程、門市管理方式，並配合衛生主管機關所有查核與後續處理，「我們會選擇誠實面對絕不閃躲」。

高市衛生局表示，今日獲報後派員查察，業者表示獲知社群媒體反映後已立即清查並下架該品項「鳳凰酥」產品共121盒，苓雅分店亦同步下架共138盒，並提供消費者針對疑慮產品退費。

高市衛生局表示，稽查人員現場清查發現該品項產品，一盒標示有效期雙標之情形（有效日期20260507、20260619），惟業者表示該產品委由代工廠進行製造及標示，店內僅陳列及販售。針對本案涉及虛偽標示獲取不法利益之嫌疑、涉犯刑法第339條第1項，待前往上游製造商進行查察釐清後，全案移地檢署進一步偵辦。

衛生局提醒，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

高市衛生局今天派員查察，其中一盒鳳凰酥的有效期有兩個標，分別為有效日期20260507及20260619。記者徐白櫻／翻攝
高市衛生局今天派員查察，其中一盒鳳凰酥的有效期有兩個標，分別為有效日期20260507及20260619。記者徐白櫻／翻攝

連鎖食材店家「平凡五金行」遭消費者爆料疑似竄改有效日期，高市衛生局今天派員查察。圖／高市衛生局提供
連鎖食材店家「平凡五金行」遭消費者爆料疑似竄改有效日期，高市衛生局今天派員查察。圖／高市衛生局提供

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