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愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。本報資料照片
連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。本報資料照片

連鎖醫美集團愛爾麗爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。消基會今天指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，呼籲主管機關全面清查、強化法制、建立集體求償與退費機制。

一名30歲的女性顧客於勞動節連假前往愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程，卻發現角落有疑似針孔攝影機的裝置，二度詢問美容師，僅回覆是「煙霧偵測器」。但該名女子卻發現正上方也有一組煙霧偵測器，趕緊嚇得穿上衣服、對偷拍器材錄影存證，前往新北市警察局海山分局報案。

消基會表示，根據檢警目前調查結果，愛爾麗旗下多家診所內，被查出裝設外型偽裝成煙霧偵測器的攝影設備，甚至已有媒體消息指出，全台18家診所皆有類似裝置。事件曝光後，不僅造成醫療美容消費市場信任崩解，更凸顯我國對於醫療場域隱私保障、消費者人格權保護，以及半公共空間防偷拍制度的嚴重不足。

目前已有多個地方政府消保官受理消費爭議申訴。台北市政府指出，截至5月6日晚間6時止，已受理15件涉及愛爾麗之消費爭議案件。 另有媒體指出，全台已有至少17件消費糾紛申訴，包括要求退費、終止契約，甚至請求返還歷年全部消費金額與損害賠償。

消基會認為，醫美服務本質上不只是單純技術操作，更包含「安全、信賴與隱私保障」等契約核心內容。若診所提供的消費環境已重大破壞消費者人格權與隱私期待，即可能構成契約重大瑕疵，消費者有權主張解除契約、終止後續療程並請求返還未使用費用。

消基會主張，政府應立即啟動以下改革措施：

1.全面清查全國醫美診所與高隱私醫療場所之監視設備

包括診療室、更衣室、諮詢室、恢復室等空間，應由衛生主管機關聯合稽查，建立明確監視設備規範。

2.建立「高隱私醫療空間禁止錄影原則」

除非基於明確醫療必要性，並取得患者書面同意，否則不得於診療、更衣、除毛等空間錄影。

3.強化醫療場所錄影告知義務

應明定錄影目的、保存期間、調閱權限與資料銷毀機制，避免醫療機構以「品質管理」為由無限制蒐集消費者影像。

4.建立醫療消費重大隱私事件強制通報制度

一旦發現非法監視、偷拍或影像外流，醫療機構應於一定期間內主動通知所有可能受影響消費者。

5.完善團體訴訟與精神損害賠償制度

消費者遭受隱私侵害後，往往難以自行舉證與提告，政府應降低集體求償門檻，並建立更完整的人格權保護機制。

消基會 醫美 愛爾麗

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