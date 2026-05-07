立委爭取「全台育兒減時經費補助」 勞動部允盡快提方案

立法院衛環委員會7日質詢之中，立委王育敏針對育兒家庭長期面臨的「時間貧窮」問題提出質詢，要求勞動部儘速研議推動「育兒減時不減薪」全國化制度，並爭取由就業安定基金支應相關補助經費，讓育兒友善職場不再只是少數縣市的福利，應該讓全台家長都能享有的基本保障。

王育敏指出，目前台北市政府率先推動「育兒減時不減薪」相關措施，獲得許多雙薪家庭肯定，顯示社會對此制度有高度需求。然而，育兒壓力不應因居住地不同而有所差異，中央政府更應主動承擔責任，讓「育兒減時不減薪」成為全國標配。

王育敏也提到，民團「托育及就業政策催生聯盟」昨天也召開記者會，提出三項具體訴求，包括延長「育兒減時」適用子女年齡至6歲、由政府補貼育兒勞工薪資與職務代理人加給，以及取消現行「30人以上企業適用」的規模限制。

她認為，這些建議務實且具體，反映基層家庭真實需求，政府應正面回應，別讓育兒家庭獨自承擔照顧壓力與經濟負擔。

針對外界關心的財源問題，王育敏指出，目前勞動部「就業安定基金」規模已高達525.4億元，完全有能力支應相關補助。

她進一步說明，若以高標準推估，每家企業補助20萬元，全國補助一萬家企業，總經費約20億元；即便全面推動，占基金比例仍相當有限。她強調，就業安定基金本來就是為了促進友善職場與穩定就業而設立，如今用於支持育兒家庭，正是回歸制度初衷。

因此，王育敏當場要求勞動部長洪申翰於一周內提出具體方案，同時也預告，未來將推動修正《性別平等工作法》第19條，刪除「減少之工作時間，不得請求報酬」相關規定，讓育兒減時真正落實「不減薪」，減輕雙薪家庭負擔。洪申翰也允諾會盡速提出具體方案。

此外，王育敏也同步關注勞保制度長年未調整問題。

她指出，目前勞保投保薪資級距上限僅45,800元，已長達10年未調整，導致超過300萬勞工面臨「高薪低報」，影響退休、失能、傷病與死亡給付，也連帶衝擊失業給付、育嬰留職停薪津貼等與勞保級距連動的保障制度，與現今薪資結構明顯脫節。勞動部應儘速提出檢討方案，回應勞工實際需求。

王育敏表示，在勞動節剛過的第一周提出這些訴求，格外具有意義。她強調，政府必須從制度面真正減輕勞工與家長負擔，讓育兒不再成為職涯懲罰，讓每一位努力工作的家長，都能被制度保障。