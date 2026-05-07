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台北無菸城市上路 首座「負壓吸菸室」西門町啟用 國健署回應了

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北市推動「無菸城市」，除了不能隨意在路邊吸菸，也設置「負壓吸菸室」，國健署表示，中央尊重各地方政府依「菸害防制法」及地方自治權限。本報資料照片
台北市推動「無菸城市」，除了不能隨意在路邊吸菸，也設置「負壓吸菸室」，國健署表示，中央尊重各地方政府依「菸害防制法」及地方自治權限。本報資料照片

台北市蔣萬安市長今早視察西門商圈指定負壓式吸菸區，宣布全市新設置的指定吸菸區自5月7日起啟用，西門商圈將自6月1日起全面禁菸。強調吸菸室除了能分流吸菸和非吸菸者，也能讓菸蒂問題得到改善，除了西門、中山兩個商圈推動禁菸，未來包括敦化南北路及信義路等地，也已納入後續規畫。

對於台北市規畫設置戶外吸菸區一事，衛福部國健署已蒐集國際推動經驗與各地實務做法，並已函文地方政府提供相關規畫原則作為參考。

國健署表示，依據國際經驗，戶外吸菸區多採非密閉式設計，應注意良好通風、避免菸煙逸散至人流聚集處，同時地點原則應遠離建築物出入口、主要公共通道及兒少經常活動場所，降低非吸菸者暴露於二手菸，以及減少兒童與青少年接觸吸菸畫面的機會。

此外，吸菸區設置除地點規畫外，也須一併考量後續維護與管理，且應具確保防止兒童及青少年等易感族群進入吸菸區的年齡驗證或人流控管機制等。

國健署強調，逐步推動無菸環境、保護民眾健康，始終是我國菸害防制的重要目標。中央尊重各地方政府依「菸害防制法」及地方自治權限，並衡酌地方民意需求，因地制宜規畫禁菸措施與吸菸空間，持續推動無菸環境及降低二手菸暴露，並以保護非吸菸者健康、促進戒菸及降低吸菸率為核心政策目標。

國健署 西門町 蔣萬安

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