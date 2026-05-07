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侯友宜揪林美秀「皮拉提斯」 新北16運動中心祭母親節優惠

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
教練指導侯友宜坐拉伸。記者黃子騰／攝影
教練指導侯友宜坐拉伸。記者黃子騰／攝影

本周日就是母親節，新北市長侯友宜今天上午至蘆洲國民運動中心，與藝人林美秀、富邦悍將應援團長Bryan體驗器械皮拉提斯，侯友宜表示，新北市16座國民運動中心推出優惠，邀請民眾全家一起來陪媽媽運動，幫媽媽照顧好身體，全家更平安更健康。

新北市體育局今天上午在蘆洲國民運動中心舉辦「寵愛媽咪．雙倍呵護」母親節優惠活動。市長侯友宜到場與藝人林美秀、富邦悍將應援團長Bryan一起體驗器械皮拉提斯。

侯友宜在教練的帶領下，從暖身到核心訓練全程參與，侯友宜受訪時表示，自己是第一次體驗皮拉提斯，整個皮拉提斯運動過程中非常的柔軟，也針對個人來設計，尤其對我們年紀稍長的，運動起來完全不會受到傷害。也鼓勵大家來分享皮拉提斯帶來的運動體驗，尤其母親節即將到了，我在這裡對媽媽們說辛苦了，母親節快樂。

侯友宜指出，為了讓母親能留一點時間好好照顧自己的身體，新北市16座國民運動中心很多都適合媽媽的，像瑜伽、體適能課，甚至皮拉提斯，現在特別推出優惠，單堂課2+2，可以帶著全家一起來，幫媽媽把身體顧好，讓她們多多運動，全家就能夠更平安、更健康、更舒服。

侯友宜表示，蘆洲第一間國民運動中心就是在鷺江國中裡面，已經提升到運動2.0，翻新了很多的器材，環境也優化了。運動的人口越來越多，為了讓蘆洲地區民眾可以充分使用運動的地方，新北市府將在今年的10月份，在湧蓮寺的慈善公益大樓完成蘆洲的第二座國民運動中心。希望更多人口來運動，尤其媽媽們應放下手邊的忙事，好好照顧自己的身體健康，來多多運動。

體育局表示，新北市將於5月23日至26日主辦115年全國身心障礙國民運動會，其中羽球賽事將於蘆洲國民運動中心登場，邀請市民朋友一同進場觀賽，為選手加油，感受運動帶來的感動與力量。這個母親節陪媽媽一起走進運動中心，用行動傳遞關心，用健康累積幸福。

侯友宜與林美秀在教練的教導下運動。記者黃子騰／攝影
侯友宜與林美秀在教練的教導下運動。記者黃子騰／攝影

侯友宜、林美秀在教練的帶領下做熱身。記者黃子騰／攝影
侯友宜、林美秀在教練的帶領下做熱身。記者黃子騰／攝影

侯友宜上課前先做熱身操。記者黃子騰／攝影
侯友宜上課前先做熱身操。記者黃子騰／攝影

侯友宜與林美秀、Bryan玩自拍。記者黃子騰／攝影
侯友宜與林美秀、Bryan玩自拍。記者黃子騰／攝影

侯友宜 母親節 林美秀

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