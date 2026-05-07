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愛爾麗偷拍案引恐慌 婦團籲消費者主動提告

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
警方今至愛爾麗新莊診所搜索，衛生局表示業者若有違反醫療法72條相關規定，將處分最高25萬元罰鍰。記者黃子騰／攝影
警方今至愛爾麗新莊診所搜索，衛生局表示業者若有違反醫療法72條相關規定，將處分最高25萬元罰鍰。記者黃子騰／攝影

愛爾麗醫美集團遭控在多家分店診間私裝攝影機密錄，引發民眾恐慌，愛爾麗今也透過臉書粉專宣布全面退費。現代婦女基金會呼籲曾前往該診所的消費者主動提出刑事、民事告訴、行政申訴及消費者權益保護，勿讓不肖商人脫罪卸責；同時也呼籲衛福部主動行文要求各縣市社會局依「性騷擾防治法」調查，釐清診所違反場所主人防止性騷擾責任情形。

現代婦女基金會指出，本案除已依違反刑法妨害性隱私、妨害秘密、兒少性剝削及個人資料保護法罪責，聲押負責人常如山等人，顯示這起事件規模龐大。現代婦女基金會肯定相關單位第一時間的即時作為，包括警方主動偵辦、積極蒐證，以及衛生機關依法啟動稽查。

現代婦女基金會也擔憂，此不只是單一偷拍案件，而是涉及廣大消費者的私密影像被侵害，甚至可能涉及長期影像性暴力產業鏈的重大事件，檢警單位應持續擴大追查。

針對媒體揭露消息指出，愛爾麗全台多家分店皆查獲相同設備，恐為場所負責人利用管理權限，授意在診間更衣處所裝設偽裝針孔，對消費者進行側錄。

現代婦女基金會說，倘若屬實，業者一邊收取高額醫美費用，大賺消費者之財，一邊側錄消費者身體隱私，滿足私人慾望；甚至可能涉及大規模私密影像蒐集與流通，這樣的行為已超越個人犯罪，是濫用職權、系統性侵害他人身體隱私的高度惡行，侵害程度廣大、影響深遠。

現代婦女基金會表示，報載衛福部醫事司已行文要求各縣市衛生局盡速調查愛爾麗違反醫療法的責任，基金會也呼籲衛福部保護服務司另應主動行文，要求各縣市社會局也應依「性騷擾防治法」主動進行調查，釐清該診所違反場所主人防止性騷擾責任情形；倘若調查結果顯示本案行為人確為最高負責人所為，地方主管機關更應依性騷法第2條第2項利用權勢或機會，對因教育、訓練、醫療、公務、業務等監督關係之人性騷擾，同步對本案進行調查，並依結果加重裁罰。

現代婦女基金會表示，過去多起系統性利用場所主人或雇主身分，在管理場域中長期裝設針孔偷拍的案件，因沒有民眾向地方主管機關提出行政申訴，導致行為人躲過裁罰，除呼籲主管機關針對重大事件主動調查違法企業外，本會也呼籲曾前往消費的民眾主動向各縣市社會局處或警察機關提出行政申訴，要求愛爾麗集團及負責人負起全數的民事、刑事及行政責任，勿讓不肖商人輕易脫罪卸責。

愛爾麗 現代婦女基金會 衛福部

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