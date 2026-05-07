母親節心聲大調查 逾55%媽媽願再生1胎 民團提育兒3訴求

台灣嚴重少子女化已成為國安危機，2026年2月新生兒數僅6523人創歷史新低。母親節將至，民團今日共同發布「母親節心聲大調查：育兒路上的真心話」問卷結果，調查顯示，若政府支持到位，有超過55%的家長願意再生一個，35歲以下族群的生育意願更高達6成5。

根據全國家長團體聯盟、中華幼托權益促進總會與全國婦兒團體聯盟最新公布的調查顯示，台灣少子化背後包含更深層的問題，許多家庭不是不想生，而是不敢生。這份調查於4月14日至28日以網路問卷方式進行，共回收1231份問卷，其中882份為家有6歲以下幼兒家庭。受訪者以女性為主，占近93%。

調查結果顯示，媽媽們最在意的，並非單純「補助金額多寡」，而是「補助是否公平」。在「最渴望收到的政策禮物」中，「經濟公平」（補助平等）獲得最高分，成為家長最關注的議題。

不少受訪者認為，目前制度對「親自帶孩子」的家庭並不友善。許多自行育兒或由親屬協助照顧的家庭，獲得的補助遠低於送托育機構的家長，甚至部分居家托育人員因自行照顧自己的孩子，還會被扣減收托名額，讓不少家長直言「根本是在懲罰自己帶小孩的人」。

調查發現，若政府能提供更符合需求的支持政策，將近8成家長會提高「親自帶孩子」的意願，超過55%的家庭則願意再生1胎。3大民團提出3項核心訴求，包括「育兒補助平等化」、「母職勞動價值化」以及「就業環境友善化」。

全國家長團體聯盟理事長梁子緒表示，政府應重新定義育兒補助，不應只是「福利補貼」，而是強化國家對未來的投資。例如比照文化幣模式，推動「0至6歲育兒幣」，建議每月發放2萬元，並保留提高至3萬元的彈性。若政府每年投入約1680億元育兒經費，預估可帶動超過2180億元的經濟活動，減輕家庭壓力也刺激內需市場。

此外，職場環境同樣成為影響生育的重要因素。許多家長反映，當孩子生病需要請假時，仍可能遭主管刁難、影響績效或獎金，讓職場育兒壓力居高不下。民團呼籲，政府應將「彈性工時」從企業自願提升為制度責任，透過修法保障育兒家庭權益。

另外，調查也點出台灣社會近年逐漸浮現「厭童」氛圍。部分公共空間對親子不友善，育兒家庭外出如同「闖關」，甚至社會對寵物的包容度高於兒童。民團引用韓國近年經驗指出，韓國已將少子化視為「國家生存戰」，不僅成立副總理層級的人口策略單位，也透過企業生育獎金免稅等方式鼓勵生育。