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南投焚化爐空汙模擬不會影響茶產業？ 環團：停用不合理模式環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿（右三）與監督施政聯盟召集人陳椒華（左三）與多個環保團體舉行記者會，批評環境部對於名間焚化爐空汙模擬資料不合理，低估對茶產業影響。記者曾原信／攝影
民眾黨立委陳昭姿（右三）與監督施政聯盟召集人陳椒華（左三）與多個環保團體舉行記者會，批評環境部對於名間焚化爐空汙模擬資料不合理，低估對茶產業影響。記者曾原信／攝影

南投縣名間鄉是台灣茶產業的核心重鎮，茶樹種植面積約2200公頃，是台灣面積最大的單一茶區。環團、自救會今與立委陳昭姿等召開記者會，指出環境部所提供的空品模擬資料不合理，要求環境部釐清焚化爐空汙對名間鄉及鄰近地區影響，停用不合理的空氣品質模擬資源中心（AERMOD）模擬模式，改採國科會的氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）資料模擬。

陳昭姿說，據氣象署資料，名間鄉風小、近年降雨日數也減少，農民連滋養茶葉的重要晨霧也日漸減少中，一旦焚化爐日燒500噸廢棄物排出熱氣，必將惡化名間的空氣品質，且落塵與重金屬、戴奧辛等汙染物沉降茶園必重創名間茶產業。

陳昭姿表示，而環境部模式支援中心網站所提供的空品模擬資料，無法正確模擬出焚化爐空汙的落點分布與濃度，將低估對茶產業影響，要求環境部周五前發函回覆在名間鄉的模擬資料不合理情形，也要求南投縣政府依法進行完整討論的範疇界定會議，並確認可行之替代方案。

監督施政聯盟召集人陳椒華說，環境部規定焚化爐空汙的空品模擬優先採用AERMOD模式，但是模式支援中心網站所提供的名間地形資料卻明顯有問題，名間新民村一帶約18平方公里的尺丘高度定為3069公尺，將導致模擬程式判定焚化爐排放的重金屬、汙染氣體及戴奧辛煙流，在撞到這座虛擬的3069公尺高牆時會自動向兩側散開，西北邊2000多公頃茶園的汙染濃度將大幅降低。要求環境部先停止採用AERMOD空汙模擬模式，檢討不合理處並修正，改採用國科會TCCIP資料，也要求南投縣環保局空汙模擬不能採用AERMOD模式進行環評。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，重金屬通常附著在較重的微粒上，最容易在撞擊地形時沈降，但若模擬參數將名間台地邊緣定為3069公尺等級的高牆，模型會錯誤地判定這些重金屬微粒會被山體環流帶往高空，而不是沉降在茶園的蓄水池中，這將導致環評報告結論顯示無顯著重金屬累積，但現實中卻將毀掉名間2000多公頃茶產業，重創其有機認證與出口生計。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，盡管許多證據、數據都已指出本案有選址不當，但南投縣政府仍宣稱焚化爐不會有落塵，不會影響茶產業，這般公然說謊的蠻橫心態，環評報告書內容難有公信力。

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中表示，仍要求開發單位提出在特定農業區設置焚化爐的必要性、合理性及不可替代性，至今南投縣環保局仍未提出。

環境部回應，依照「環評法」規定，範疇界定討論重點就必須包含替代方案，空屋模擬的模式會帶回評估並檢討。

南投縣 焚化爐 陳昭姿

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