快訊

MLB／李灝宇恩師遭老虎球團開除！承認對女同事發不當簡訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

聽新聞
0:00 / 0:00

郵輪爆漢他疫情 疾管署：「安地斯型」病毒台灣從未檢出過

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未包含台灣，並同步跟阿根廷、荷蘭等相關窗口確認，目前未獲官方訊息。記者翁唯真／攝影
疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未包含台灣，並同步跟阿根廷、荷蘭等相關窗口確認，目前未獲官方訊息。記者翁唯真／攝影

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，已造成3死，外傳郵輪上有台灣人。疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未包含台灣，並同步跟阿根廷、荷蘭等相關窗口確認，目前未獲官方訊息。目前仍積極掌握相關狀況，不過台灣本身對人或鼠類過去20年來，皆未監測過安地斯型，鼠種不僅跟南美洲不完全一樣，型別主要為首爾病毒，風險較低且致死率約1％。

世界衛生組織WHO於今年5月4日發布疾病爆發通報，荷蘭籍國際郵輪「洪迪亞斯號」於航行南大西洋期間發生漢他病毒安地斯型群聚事件。截至5月5日，WHO共掌握8例郵輪相關病例，其中3例死亡；8例中有3例經實驗室確認為漢他病毒感染，且其中2例病毒基因定序證實為安地斯病毒，其餘定序仍在進行中。

疾管署說，WHO研判本次群聚最可能情境為，一名旅客於阿根廷或南美洲南錐體地區旅遊期間經環境暴露感染漢他病毒，於潛伏期內登船，隨後透過與其長時間密切接觸，造成另2名確診及至少1名疑似病例的人際間傳播。WHO綜合目前流行病學與實驗室資訊，研判本事件在郵輪整體風險為中度、全球為低度。

鑑於疫情侷限於單一國際郵輪及少數下船後輸出個案，且國內尚無安地斯病毒的動物宿主「長尾稻鼠」存在，評估對我國直接輸入風險有限，國內風險為低，目前亦尚無提升旅遊疫情警示必要性，惟疾管署為持續密切監測本事件，已組成專案小組，並依世衛及國際建議調整防治措施。

疾管署說，「洪迪亞斯號」於2026年4月1日自阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）啟航，航程橫越南大西洋，停靠地點包括南極洲本土、南喬治亞島（South Georgia）、夜鶯島（Nightingale Island）、特里斯坦達庫尼亞群島（Tristan da Cunha）、聖赫勒拿島（St. Helena）與阿森松島（Ascension Island）等生態多樣性高的偏遠地區。船上共147人，包括86名乘客及61名船員，來自23個國家，阿根廷、澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、希臘、瓜地馬拉、印度、愛爾蘭、日本、蒙特內哥羅、荷蘭、紐西蘭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯聯邦、西班牙、土耳其、烏克蘭、英國及美國，自5月4日起停泊於維德角（Cabo Verde）外海錨地。

疾管署說，另追蹤發現聖赫勒拿島曾有26名乘客下船，其中13名列為高風險接觸者，其中1人自聖赫勒拿島搭乘商業航班返國；5月5日瑞士通報1名PCR確認安地斯病毒陽性郵輪旅客，目前在瑞士隔離治療中。

疾管署表示，我國歷年本土及境外移入漢他病毒病例型別皆為嚴重度較低、死亡率較低的病毒，從未檢出本次郵輪事件安地斯病毒；而過去境外移入的個案僅2例，分別是2007年1例自中國移入、2019年1例自印尼移入，從未有南美洲境外移入。疾管署將持續嚴密監測疫情動態，加強宣導提醒前往南美洲地區民眾勿接觸鼠類，降低發生南美洲境外移入病例的威脅，請民眾放心。

疫情 荷蘭 疾管署

延伸閱讀

荷蘭郵輪漢他疫情傳有台灣人在船上 羅一鈞：誤傳可能性高

郵輪漢他病毒人傳人？專家分析風險「極低」：環境感染機率仍最大

郵輪爆致命漢他病毒 WHO：首名死者登船前已經染病

荷蘭郵輪爆漢他病毒疫情 南非證實驗出人傳人「安地斯病毒株」

相關新聞

爆漢他疫情郵輪傳有台灣人在船上 羅一鈞：求證中 誤傳可能性高

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署長羅一鈞今表示，疾管署綜合多方

郵輪爆漢他疫情 疾管署：「安地斯型」病毒台灣從未檢出過

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，已造成3死，外傳郵輪上有台灣人。疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未

台鐵山里=鹿野不通搶修！原因曝光 台東至關山啟動公路接駁

台鐵公司表示，山里=鹿野間因路樹傾倒影響，路線暫時不通，台東=關山間啟動公路接駁。

高鐵票價調整？交長陳世凱指無規畫 曝明年可能討論時段

台灣高鐵基本費率今年再度達到調整門檻，外界關注票價是否將上漲？交通部長陳世凱今表示，現階段暫無立即調整票價規畫，預計待明年8月新世代列車投入營運、整體運量進一步提升後，再與高鐵公司討論票價議題。

今酷熱飆36度！紫外線將達過量級 明天雷雨開轟又轉涼

今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，中央氣象署表示，只有恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，今晚起花東地區有局部短暫陣雨。

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

一名女網友在社群平台提到「枝微末節」似已從辭典消失，引發熱議。討論中，多數人認為該詞並非正統成語，正確用法應為「細枝末節」。專家指出「枝微末節」或為口耳相傳的慣用語。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。