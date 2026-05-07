郵輪爆漢他疫情 疾管署：「安地斯型」病毒台灣從未檢出過

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，已造成3死，外傳郵輪上有台灣人。疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未包含台灣，並同步跟阿根廷、荷蘭等相關窗口確認，目前未獲官方訊息。目前仍積極掌握相關狀況，不過台灣本身對人或鼠類過去20年來，皆未監測過安地斯型，鼠種不僅跟南美洲不完全一樣，型別主要為首爾病毒，風險較低且致死率約1％。

世界衛生組織WHO於今年5月4日發布疾病爆發通報，荷蘭籍國際郵輪「洪迪亞斯號」於航行南大西洋期間發生漢他病毒安地斯型群聚事件。截至5月5日，WHO共掌握8例郵輪相關病例，其中3例死亡；8例中有3例經實驗室確認為漢他病毒感染，且其中2例病毒基因定序證實為安地斯病毒，其餘定序仍在進行中。

疾管署說，WHO研判本次群聚最可能情境為，一名旅客於阿根廷或南美洲南錐體地區旅遊期間經環境暴露感染漢他病毒，於潛伏期內登船，隨後透過與其長時間密切接觸，造成另2名確診及至少1名疑似病例的人際間傳播。WHO綜合目前流行病學與實驗室資訊，研判本事件在郵輪整體風險為中度、全球為低度。

鑑於疫情侷限於單一國際郵輪及少數下船後輸出個案，且國內尚無安地斯病毒的動物宿主「長尾稻鼠」存在，評估對我國直接輸入風險有限，國內風險為低，目前亦尚無提升旅遊疫情警示必要性，惟疾管署為持續密切監測本事件，已組成專案小組，並依世衛及國際建議調整防治措施。

疾管署說，「洪迪亞斯號」於2026年4月1日自阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）啟航，航程橫越南大西洋，停靠地點包括南極洲本土、南喬治亞島（South Georgia）、夜鶯島（Nightingale Island）、特里斯坦達庫尼亞群島（Tristan da Cunha）、聖赫勒拿島（St. Helena）與阿森松島（Ascension Island）等生態多樣性高的偏遠地區。船上共147人，包括86名乘客及61名船員，來自23個國家，阿根廷、澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、希臘、瓜地馬拉、印度、愛爾蘭、日本、蒙特內哥羅、荷蘭、紐西蘭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯聯邦、西班牙、土耳其、烏克蘭、英國及美國，自5月4日起停泊於維德角（Cabo Verde）外海錨地。

疾管署說，另追蹤發現聖赫勒拿島曾有26名乘客下船，其中13名列為高風險接觸者，其中1人自聖赫勒拿島搭乘商業航班返國；5月5日瑞士通報1名PCR確認安地斯病毒陽性郵輪旅客，目前在瑞士隔離治療中。

疾管署表示，我國歷年本土及境外移入漢他病毒病例型別皆為嚴重度較低、死亡率較低的病毒，從未檢出本次郵輪事件安地斯病毒；而過去境外移入的個案僅2例，分別是2007年1例自中國移入、2019年1例自印尼移入，從未有南美洲境外移入。疾管署將持續嚴密監測疫情動態，加強宣導提醒前往南美洲地區民眾勿接觸鼠類，降低發生南美洲境外移入病例的威脅，請民眾放心。