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郵政A7園區投遞延遲 中華郵政加派人力
北台灣郵件作業中心（A7）日前啟用後發生郵件延遲投遞情形，中華郵政今天表示，主因是啟用初期，人員與系統還在調整及熟悉階段，已經全面加派作業人力，以提升整體處理效能。
中華郵政於桃園龜山打造北台灣郵件作業中心（A7），但4日啟用後，出現郵件延遲投遞等狀況。
對此，中華郵政今天向媒體指出，因啟用初期，新設備上線及作業流程轉換，人員與系統尚在調整與熟悉階段，已即時啟動應變機制，全面加派作業人力，以提升整體處理效能。
中華郵政表示，就各地區情況而言，北部地區部分掛號郵件投遞時效略有延後，花東地區因郵件運輸經銜接北迴運輸，部分掛號郵件也略有延後，中南部地區也有零星郵件遞送時間延後情形，整體而言，屬啟用初期短暫性波動。
中華郵政指出，目前掛號郵件已全面優先加速處理，各類郵件也同步增派人力積極處理，整體郵件作業已逐步恢復正常，並維持承諾郵遞時效。
中華郵政表示，將持續密切掌握各地郵件處理進度，優先處理受影響郵件，並儘速恢復正常投遞時效，以確保郵政服務穩定及民眾用郵權益。
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