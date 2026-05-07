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立委民團助育兒家庭 盼彈性育嬰假政策延長到12歲

中央社／ 台北7日電

母親節前夕，民進黨立委張雅琳、陳俊宇與民間團體今天表示，少子化不能只靠鼓勵生，應該用制度來接住育兒家庭，例如彈性工時、育兒津貼托育補助不應完全二選一，也希望將彈性育嬰假政策延長到12歲。

張雅琳、陳俊宇與台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋、托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶今天在立法院召開「工作與孩子不該二選一，國家支持0-12歲不中斷」記者會，提出上述主張，期盼讓所有家庭在孩子出生、入園、上小學的每一個階段，都能被政策穩定接住。

張雅琳表示，現行制度常把家庭簡化成「自己顧」或「送托」2種選擇，讓育兒津貼與托育補助彼此互斥，但實際上許多家庭即使白天送托，晚上、假日、孩子生病、停托或臨時停課時，仍要自己承擔照顧責任。

張雅琳認為，育兒津貼是孩子的基本照顧支持，托育補助則是協助家庭取得照顧服務，兩者功能不同，不應讓家長被迫二選一。

張雅琳指出，友善家庭政策應回應家長每天面對的時間壓力，當孩子上小學後，接送、寒暑假、生病與臨時停課仍是家庭沉重負擔，政府應將照顧支持從「0到6歲」延伸到「0到12歲」，推動彈性育嬰假、兒童照顧假與育兒友善彈性工時，讓家長不必在工作與照顧之間被迫二選一。

陳俊宇說，政府近年推動「0到6歲國家一起養」已有成果，但育兒壓力不會在孩子滿6歲後就結束，他支持友善家庭政策，但孩子的受教權與家長的勞動權不應脫節，政府應主動檢視相關法規，讓家長在孩子突發狀況時有制度可依。

陳俊宇接著表示，公部門應帶頭示範，企業也應正視員工育兒需求，共同建立讓家長「看得到、用得到」的友善職場環境，真正實現「0到12歲，國家陪你一起養」。

楊書瑋指出，育嬰留職停薪制度逐步放寬後，男性申請比例明顯提升，顯示只要制度有彈性、有誘因，照顧責任就有機會重新分配。

王兆慶表示，國際研究指出，長工時會壓低總生育率，而彈性工時與育嬰假支持延伸到12歲，不只是在幫助育兒家庭，更是在讓企業、主管與同事開始學習如何協調、分工與支援照顧責任。

育嬰假 育兒津貼 托育

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