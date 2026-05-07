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育嬰假津貼再擴大！卓榮泰：雙親請滿6個月擬各再多領1個月

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為減輕育兒負擔，行政院長卓榮泰7日表示，繼推出育嬰留停可以日申請、家庭照顧得以小時來申請，爲協助需要工作的照顧者更有彈性，政府正積極修法，新增雙親請滿6個月的育嬰留停津貼後，可以各再多請領1個月的留停津貼。

行政院發言人李慧芝今日於主持政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會中表示，卓榮泰院會中指出，這個星期日就是偉大的母親節，再次向全國上下擔任母親工作的所有同胞表示最高的敬意以及感謝。隨著時代的轉變以及角色的不同，母愛有許多樣貌，包含母親、父代母職、隔代照顧的祖父母，甚至是寄養家庭雙親、以及培育下一代保母門等，都有母愛的偉大，因為這樣的韌性與辛勞，讓整個社會與家庭倍感溫暖，也得到更多的穩定。

卓榮泰說，為讓民眾兼顧家庭、全心投入工作，因此政府打造性別友善職場，推出育嬰留停可以日申請、家庭照顧得以小時來申請，協助需要工作的照顧者更有彈性。

為鼓勵不分性別投入家庭，卓榮泰說，政府正積極修法，新增雙親請滿6個月的育嬰留停津貼後，可各再多請領1個月的留停津貼，希望不分性別共同分擔家庭照顧工作，政府也會持續推動各項性別平等的價值以及政策，讓性平友善環境真正落實到社會，讓母愛的力量照顧到社會每個角落。

卓榮泰表示，為打造更完整家庭支持體系，長照十年計畫3.0已經上路，新的政策放寬喘息服務也提升夜間與緊急照顧的能量，就是要讓照顧者減壓。

現行育嬰留停津貼規範，父母每照顧一名子女，可各請領最長6個月的育嬰留職停薪津貼，並按被保險人留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資發給6成，加上政府另外提供的2成育嬰留職停薪薪資補助，共發給8成的津貼及補助。

育嬰假 卓榮泰 李慧芝

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