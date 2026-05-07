爆漢他疫情郵輪傳有台灣人在船上 羅一鈞：求證中 誤傳可能性高

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署長羅一鈞今表示，疾管署綜合多方管道資訊和郵輪公司公布的乘客國籍清單，初步評估是誤傳的可能性較高，但仍已於今早透過國際衛生條例聯繫窗口向世衛求證，尚待世衛回應，也同步透過管道向郵輪公司查證中。

世界衛生組織WHO於今年5月4日發布疾病爆發通報，荷蘭籍國際郵輪「洪迪亞斯號」於航行南大西洋期間發生漢他病毒安地斯型群聚事件。截至5月5日，WHO共掌握8例郵輪相關病例，其中3例死亡；8例中有3例經實驗室確認為漢他病毒感染，且其中2例病毒基因定序證實為安地斯病毒，其餘定序仍在進行中。

疾管署說，WHO研判本次群聚最可能情境為，一名旅客於阿根廷或南美洲南錐體地區旅遊期間經環境暴露感染漢他病毒，於潛伏期內登船，隨後透過與其長時間密切接觸，造成另2名確診及至少1名疑似病例的人際間傳播。WHO綜合目前流行病學與實驗室資訊，研判本事件在郵輪整體風險為中度、全球為低度。

鑑於疫情侷限於單一國際郵輪及少數下船後輸出個案，且國內尚無安地斯病毒的動物宿主「長尾稻鼠」存在，評估對我國直接輸入風險有限，國內風險為低，目前亦尚無提升旅遊疫情警示必要性，疾管署為持續密切監測本事件，已組成專案小組，並依世衛及國際建議調整防治措施。

不過外傳有台灣人也在郵輪上且已返台，引發外界擔憂對台灣是否有威脅，羅一鈞表示，疾管署綜合多方管道資訊和郵輪公司公布的乘客國籍清單，初步評估是誤傳的可能性較高，但仍已於今早透過國際衛生條例聯繫窗口向世衛求證，尚待世衛回應，也同步透過管道向郵輪公司查證中。

疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未包含台灣，並同步跟阿根廷、荷蘭等相關窗口確認，目前未獲官方訊息。