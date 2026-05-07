快訊

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

聽新聞
0:00 / 0:00

大貨車駕駛5月8日起每日最多開10小時 違規最高罰9萬

中央社／ 記者黃巧雯台北7日電

交通部修法，未來大貨車駕駛每日駕車不得逾10小時，每開4小時至少應休30分鐘，違者可處新台幣9000元以上9萬元以下罰鍰，最重可停止營運，預計8日起正式實施。

考量營業大貨車業者同營業大客車業者，對其所屬駕駛人應善盡行車安全管理責任，妥適調配駕駛人駕車時間及休息時間，並應符合勞動基準法「工作時間」規範，以避免駕駛人因疲勞駕駛衍生行車安全問題，交通部本週公告修正汽車運輸業管理規則第19條之2，將營業大貨車業者納入管制對象，與原先規範營業大客車，合稱為營業大型車。

根據新制規定，營業大型車業者派任駕駛人駕駛車輛營業時，除應符合勞動基準法等相關法令關於工作時間規定外，其調派駕駛勤務並應符合駕駛時間及休息時間規定。

包括每日最多駕車時間不得超過10小時，連續駕車4小時，至少應有30分鐘休息，休息時間如採分次實施，每次應不得少於15分鐘；但因工作具連續性或交通壅塞者，得另行調配休息時間，其最多連續駕車時間不得超過6小時，且休息須一次休滿45分鐘。

此外，連續2個工作日間，應有連續10小時以上休息時間；但因排班需要，得調整為連續8小時以上，一週以2次為限，並不得連續為之。

交通部指出，預計5月6日發布後3日（含發布日）生效，也就是5月8日起正式實施，違者可依公路法開罰，處9000元以上9萬元以下罰鍰，並得按其情節吊扣或吊銷其牌照，甚至停止部分或全部營運。

交通部

延伸閱讀

最困擾「沒時間陪孩子」 托盟籲家長減少工時補薪資延長到6歲

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

家長沒空陪孩子 托盟籲減工時不減薪

禮讓救護車挨罰…專家建議訊號連動避免誤開單

相關新聞

爆漢他疫情郵輪傳有台灣人在船上 羅一鈞：向世衛求證中

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署長羅一鈞今表示，疾管署綜合多方

郵輪爆漢他疫情 疾管署：「安地斯型」病毒台灣從未檢出過

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，已造成3死，外傳郵輪上有台灣人。疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未

愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

連鎖醫美集團愛爾麗爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。消基會今天指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，呼籲主管機關全面清查、強化法制、建立集體求償與退費機制

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

一名女網友在社群平台提到「枝微末節」似已從辭典消失，引發熱議。討論中，多數人認為該詞並非正統成語，正確用法應為「細枝末節」。專家指出「枝微末節」或為口耳相傳的慣用語。

六福村賣「千元寶寶粥」！家長嚇傻不敢點 園方曝暖心原因

許多家長會帶孩子到遊樂園同歡，小小孩的飲食準備卻麻煩又不便。近日有夫妻到六福村主題遊樂園遊玩，中午用餐時意外發現竟有為幼兒準備的寶寶粥，然而售價卻高達一碗1000元，完全買不下手。後續詢問店員才知店家

試管嬰兒不是「植入胚胎愈多愈好」 國健署示警：貪多2風險恐大增

不少不孕夫妻接受試管嬰兒療程時，總有一個迷思「一次植入多個胚胎，成功率會不會比較高？」甚至有人期待能「一次生兩個」，達成雙喜臨門。不過，國健署提醒，植入胚胎數量愈多，未必能提高活產率，反而可能大幅增加

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。