大貨車駕駛5月8日起每日最多開10小時 違規最高罰9萬

交通部修法，未來大貨車駕駛每日駕車不得逾10小時，每開4小時至少應休30分鐘，違者可處新台幣9000元以上9萬元以下罰鍰，最重可停止營運，預計8日起正式實施。

考量營業大貨車業者同營業大客車業者，對其所屬駕駛人應善盡行車安全管理責任，妥適調配駕駛人駕車時間及休息時間，並應符合勞動基準法「工作時間」規範，以避免駕駛人因疲勞駕駛衍生行車安全問題，交通部本週公告修正汽車運輸業管理規則第19條之2，將營業大貨車業者納入管制對象，與原先規範營業大客車，合稱為營業大型車。

根據新制規定，營業大型車業者派任駕駛人駕駛車輛營業時，除應符合勞動基準法等相關法令關於工作時間規定外，其調派駕駛勤務並應符合駕駛時間及休息時間規定。

包括每日最多駕車時間不得超過10小時，連續駕車4小時，至少應有30分鐘休息，休息時間如採分次實施，每次應不得少於15分鐘；但因工作具連續性或交通壅塞者，得另行調配休息時間，其最多連續駕車時間不得超過6小時，且休息須一次休滿45分鐘。

此外，連續2個工作日間，應有連續10小時以上休息時間；但因排班需要，得調整為連續8小時以上，一週以2次為限，並不得連續為之。

交通部指出，預計5月6日發布後3日（含發布日）生效，也就是5月8日起正式實施，違者可依公路法開罰，處9000元以上9萬元以下罰鍰，並得按其情節吊扣或吊銷其牌照，甚至停止部分或全部營運。