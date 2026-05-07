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影／港姐捐小腸 感謝亞東醫院完成活體小腸移植 讓兒子重獲新生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
來自香港的11歲甘姓男童（左三）因短腸症併發嚴重肝病，在媽媽曾女士（右三）捐出200公分小腸，由亞東醫院副院長林芸（右）帶領的醫療團隊成功完成活體移植，今天一同切蛋糕慶祝。記者王長鼎／攝影
來自香港的11歲甘姓男童（左三）因短腸症併發嚴重肝病，在媽媽曾女士（右三）捐出200公分小腸，由亞東醫院副院長林芸（右）帶領的醫療團隊成功完成活體移植，今天一同切蛋糕慶祝。記者王長鼎／攝影

亞東醫院深耕小腸移植領域屆滿20年，今天發表全台首例活體3對小腸移植成果，從等待器官走向活體移植，翻轉腸衰竭治療困境，不僅讓腸衰竭患者「重新恢復正常進食」，更達到受贈者、捐贈者及移植物存活率均為100%。

來自香港的曾媽媽說，當得知到台灣進行「活體移植」，心裡只有一個念頭，「這就是我的機會了！」她說，從孩子出生的那一刻起，就想過，如果能把我的腸子捐給他，那該有多好。沒想到，這個願望真的實現了。今天她再次表達內心最深、最誠摯的感謝，她說，感謝亞東醫院醫療團隊的每一位成員，包括專業的醫師與護理師們。如果沒有你們每一分、每一秒的付出與守護，今天根本沒有機會站在這裡與大家分享兒子重獲新生的這一切。

亞東醫院副院長暨計畫主持人、小兒外科陳芸醫師指出，國內每年約有逾百名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，需長期依賴全靜脈營養（TPN）維生，小腸為人體重要免疫器官，因排斥反應強烈且感染風險高，全球僅約60餘家醫學中心具備相關手術能力。

她說，亞東醫院自2007年完成全台首例小腸移植後，20年來團隊核心目標始終是讓腸衰竭患者「重新恢復正常進食」，她強調，大愛器官捐贈來源有限，且超過6成等候者為5歲以下幼童，死亡風險極高，活體小腸移植的成功，使親屬可主動捐贈，為重症兒童開啟即時治療的新選項，從「全台首例」進展到「活體突破」新里程。

來自香港的11歲甘姓男童因短腸症併發嚴重肝病，自幼長期往返病房與治療之間，母親為協助孩子脫離疾病限制，選擇跨海來台接受治療並捐出200公分小腸，術後雖一度面臨感染挑戰，經醫療團隊照護後順利恢復，目前已重返校園，回到同齡孩子的生活節奏。

另一名1歲男童自出生即罹患超短腸症候群，長期依賴全靜脈營養維生，母親決定捐贈小腸協助治療，術後雖曾出現移植後淋巴增生疾病（PTLD）等挑戰，經跨科團隊治療後逐步穩定，目前已能透過胃造口進食並持續成長。

41歲楊小姐因短腸症候群長期依賴靜脈營養並反覆感染，生活品質深受影響，妹妹決定捐出150公分小腸，協助姊姊重建生活。術後楊小姐順利恢復，成功脫離導管治療並逐步恢復正常飲食，姊妹也重新回到可共同用餐、分享日常的生活。

陳芸醫師說，這3段故事皆從長期病痛與等待出發，最終在親情與醫療的共同支持下，迎向重生契機，展現生命延續的可能性。

「這就是我的機會了！」帶兒子從香港來台移植小腸的曾媽媽說，由衷感謝亞東醫院的每一位醫護人員，對她們家庭來說，你們就是救星。記者王長鼎／攝影
「這就是我的機會了！」帶兒子從香港來台移植小腸的曾媽媽說，由衷感謝亞東醫院的每一位醫護人員，對她們家庭來說，你們就是救星。記者王長鼎／攝影

來自香港的11歲甘姓男童（左三）因短腸症併發嚴重肝病，在媽媽曾女士（左二）捐出200公分小腸，由亞東醫院副院長林芸（右）帶領的醫療團隊成功完成活體移植，今天一同慶祝重生。記者王長鼎／攝影
來自香港的11歲甘姓男童（左三）因短腸症併發嚴重肝病，在媽媽曾女士（左二）捐出200公分小腸，由亞東醫院副院長林芸（右）帶領的醫療團隊成功完成活體移植，今天一同慶祝重生。記者王長鼎／攝影

亞東醫院 香港

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