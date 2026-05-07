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國片用「中國台灣」須繳回輔導金？ 李遠：通路和輔導金是兩回事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
獲1200萬元國片輔導金的電影「陽光女子合唱團」進軍中國大陸，因片商在對岸社群上宣傳寫下「中國台灣地區」引發軒然大波，輿論要求文化部追回輔導金。圖／壹壹喜喜電影提供
獲1200萬元國片輔導金的電影「陽光女子合唱團」進軍中國大陸，因片商在對岸社群上宣傳寫下「中國台灣地區」引發軒然大波，輿論要求文化部追回輔導金。圖／壹壹喜喜電影提供

獲1200萬元國片輔導金的電影陽光女子合唱團」進軍中國大陸，因片商在對岸社群上宣傳寫下「中國台灣地區」引發軒然大波，輿論要求文化部追回輔導金，文化部則說要討論。今天文化部長李遠赴立院業務報告時，接受立委葉元之質詢時表示，文化部剛開完會，結論非常清楚，「通路和輔導金是兩回事」，輔導金只有在國片有盈餘時才需要繳回，「要繳回輔導金是很光榮的事情」。

國片輔導金規定，有盈餘的電影須按比例返還補助金。光台灣票房便逾7億的「陽光女子合唱團」，製作團隊日前表示，自2026年1月中旬達盈餘規定時，製作團隊已主動與文化部影視及流行音樂產業局積極溝通與研議相關程序，依規定須等完成映演作業，備齊必要報告及相關憑證文件完成核銷程序，始得辦理返還事宜，製作團隊一定按程序返還。

葉元之表示，未來如果有接受輔導金的國片並未賺錢、又要到對岸上映；而到對岸發行，發行商經常會使用到「中國台灣」詞彙。文化部如果不把繳回電影輔導金的定義說清楚，會造成想到對岸發行的製片商，會考慮要不要申請國片輔導金。

李遠表示，文化部日前跟業界開會的結論非常清楚，不會因為電影到對岸發行、便將國片輔導金追回，「通路和輔導金是兩回事」。

李遠說，業者都期待輔導金和通路脫鉤，文化部不會阻止影視業者送影片到對岸放映；他也不會譴責要到中國大陸的影視業者，「因為他們只是想要多一點通路」。

文化部 陽光女子合唱團 李遠 電影 中國大陸

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