侯友宜盛讚淡江大橋「國門地標」　主橋塔如雙手合十為台灣祈福

即將在5月12日通車的淡江大橋，已成為北台灣的新地標，近期多場通車前的登橋活動也吸引滿滿人潮前往朝聖。新北市長侯友宜今天上午表示，我們國門的地標就是在淡江大橋，淡水河畔最美麗的就是淡水夕陽，一起來見證淡水夕陽搭配大橋之美。

侯友宜表示，淡江大橋的設計靈感來自於雲門舞集舞者的美妙舞姿，個人最喜歡的是主橋塔，象徵雙手合十祈福，尤其背景是觀音山，就像觀音保護臺灣，也為新北、為臺灣來祈福，讓他非常的感動。

侯友宜說，淡水河畔最美麗的就是淡水夕陽，那淡水夕陽搭配淡江大橋，可以說是美得更美。我們國門的地標就是在淡江大橋最近看到很多的網友紛紛把淡水夕陽跟淡江大橋之美融合在一起來分享給大家，大家一起來見證淡水之美。侯友宜也指出，淡江大橋通車最重要的是希望能夠平安、順利，讓北台灣能夠蓬勃發展。