快訊

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

聽新聞
0:00 / 0:00

114年全國消保申訴逾8萬件 健身消費爭議排第1

中央社／ 台北7日電

行政院消費者保護處今天公布，114年度全國受理申訴及調解案件共8萬3442件，而第1次申訴案件為6萬5991件，其中以健身消費爭議5516件最多，比113年增加約1.8倍。

消保處統計，114年度第1次申訴案件總計6萬5991件，加上調解不成進入2次調解共有8萬3442件。

消保處以第1次申訴案件統計，排名前5的申訴類型及件數，分別是「健身」5516件、「線上遊戲」3771件、「食品」3772件、「運輸」3645件及「服飾、皮件及鞋類」2900件，約占第1次申訴案件的30%。

消保處說明，114年度健身消費爭議件數比113年1937件，大幅增加約185%，主要是全真瑜珈健身無預警倒閉，驟增3332件申訴案。

消保處建議，消費者在簽訂健身契約前，應詳細審閱條款內容，並儘量採取按月給付費用方式，避免預付高額費用；另注意業者有無確實提供履約保障，並優先以信用卡付款，倘遇有業者結束營業，可向金融機構請求履約保障的給付（例如申請信託款），以及向發卡銀行申請信用卡爭議帳款。

消保處指出，前5名消費爭議中，「線上遊戲」、「食品」、「運輸」及「服飾、皮件及鞋類」4類，連續2年進入前5名，其中除「食品」類案件數量較上一年度增加6.34%外，其餘3類件數均減少，最顯著的為「線上遊戲」類，減幅為15.51%。

消費

延伸閱讀

外溢保單賣到翻倍！第1季新契約保費收入逾243億元創新高

台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標 衛生局複查後過關

騷擾電話恐排擠救命黃金時間　新北119導入AI助戰　議員呼籲依法開罰

毒駕件數暴增逾2成！立委籲修法加重懲處 交通部：下周一與內政部討論

相關新聞

爆漢他疫情郵輪傳有台灣人在船上 羅一鈞：向世衛求證中

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署長羅一鈞今表示，疾管署綜合多方

郵輪爆漢他疫情 疾管署：「安地斯型」病毒台灣從未檢出過

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，已造成3死，外傳郵輪上有台灣人。疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未

愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

連鎖醫美集團愛爾麗爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。消基會今天指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，呼籲主管機關全面清查、強化法制、建立集體求償與退費機制

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

一名女網友在社群平台提到「枝微末節」似已從辭典消失，引發熱議。討論中，多數人認為該詞並非正統成語，正確用法應為「細枝末節」。專家指出「枝微末節」或為口耳相傳的慣用語。

六福村賣「千元寶寶粥」！家長嚇傻不敢點 園方曝暖心原因

許多家長會帶孩子到遊樂園同歡，小小孩的飲食準備卻麻煩又不便。近日有夫妻到六福村主題遊樂園遊玩，中午用餐時意外發現竟有為幼兒準備的寶寶粥，然而售價卻高達一碗1000元，完全買不下手。後續詢問店員才知店家

試管嬰兒不是「植入胚胎愈多愈好」 國健署示警：貪多2風險恐大增

不少不孕夫妻接受試管嬰兒療程時，總有一個迷思「一次植入多個胚胎，成功率會不會比較高？」甚至有人期待能「一次生兩個」，達成雙喜臨門。不過，國健署提醒，植入胚胎數量愈多，未必能提高活產率，反而可能大幅增加

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。