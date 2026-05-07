114年全國消保申訴逾8萬件 健身消費爭議排第1

行政院消費者保護處今天公布，114年度全國受理申訴及調解案件共8萬3442件，而第1次申訴案件為6萬5991件，其中以健身消費爭議5516件最多，比113年增加約1.8倍。

消保處統計，114年度第1次申訴案件總計6萬5991件，加上調解不成進入2次調解共有8萬3442件。

消保處以第1次申訴案件統計，排名前5的申訴類型及件數，分別是「健身」5516件、「線上遊戲」3771件、「食品」3772件、「運輸」3645件及「服飾、皮件及鞋類」2900件，約占第1次申訴案件的30%。

消保處說明，114年度健身消費爭議件數比113年1937件，大幅增加約185%，主要是全真瑜珈健身無預警倒閉，驟增3332件申訴案。

消保處建議，消費者在簽訂健身契約前，應詳細審閱條款內容，並儘量採取按月給付費用方式，避免預付高額費用；另注意業者有無確實提供履約保障，並優先以信用卡付款，倘遇有業者結束營業，可向金融機構請求履約保障的給付（例如申請信託款），以及向發卡銀行申請信用卡爭議帳款。

消保處指出，前5名消費爭議中，「線上遊戲」、「食品」、「運輸」及「服飾、皮件及鞋類」4類，連續2年進入前5名，其中除「食品」類案件數量較上一年度增加6.34%外，其餘3類件數均減少，最顯著的為「線上遊戲」類，減幅為15.51%。