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農損越來越嚴重 陳超明提案野生動物危害納天災救助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣獼猴危害柑橘等作物，咬一口就丟，農民恨得牙癢癢。本報資料照片
台灣獼猴危害柑橘等作物，咬一口就丟，農民恨得牙癢癢。本報資料照片

野生動物危害農作物越來越嚴重，農民心血泡湯僅能認賠，立委陳超明為農民請命，提案修法將將野生動物造成損失納入農業天然災害救助，補貼農民的收入。

陳超明經常接獲苗栗縣農民反映，台灣獼猴、野豬、麻雀等野生動物，因為保育觀念與政策，數量越來越多，相對造成農作物損失越來越嚴重，近年超紅的苑裡砂糖橘好吃到獼猴成群來，農民苦不堪言，山豬也對銅鑼、三義、苑裡的農作物造成損害，使得農民損失嚴重。

他說，現行法令規定，野生動物對於農作物造成一定損害時，能進行獵捕或宰殺，但純樸的農民擔心觸犯法令，同時也希望與野生動物共存，通常只能眼睜睜看著農損發生。

目前對於野生動物危害，農業部採取事前防治為主，例如電圍網、架鳥網等，但依現行成果觀察，成效仍屬有限，因此有必要修正農發條例第60條，將野生動物造成的災損，納入天然災害救助範圍，明確定義野生動物致災損也是天然災害，希望能達到事前防治、事後補償雙軌並行，減輕農民損失。

陳超明強調，農業部積極推動電圍網防治，但每個果園施作環境不一，有些果園如要架設電圍網，甚至必須先支付水土保持相關費用，更遑論相關審查流程，大大降低農民意願，農業部應全面思考野生動物造成的農損，提出完整配套，別再讓農民的心血遭到破壞。

苗栗縣議員楊恭林透露過去獼猴危害柑橘等作物，接近山邊的果園，成群結隊出沒，尤其是通常咬了幾口就丟棄，農民心淌血，恨得牙癢癢，有時連電牧線圍網也難以防堵，牠們甚至利用樹林、竹子翻牆而來，獼猴現在已近逼市區，有些家戶設圍籬，不是防小偷，而是防猴子。

野生動物造成損失納入農業天然災害救助，縣政府農業處也曾多次反映，農業處長陳樹義說，野生動物危害農作防不勝防，越來越嚴重，防治還有觸犯野生動物保育法之虞，但要納入天然災害救助，農業部相關單位都因野生動物非屬天然災害被打回票，縣府希望農民的心聲被聽見。

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