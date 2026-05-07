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六福村賣「千元寶寶粥」！家長嚇傻不敢點 園方曝暖心原因

聯合新聞網／ 綜合報導
寶寶用餐示意圖。圖／pakutaso
寶寶用餐示意圖。圖／pakutaso

許多家長會帶孩子到遊樂園同歡，小小孩的飲食準備卻麻煩又不便。近日有夫妻到六福村主題遊樂園遊玩，中午用餐時意外發現竟有為幼兒準備的寶寶粥，然而售價卻高達一碗1000元，完全買不下手。後續詢問店員才知店家「故意誤植」，呼籲「留給有需要的人」，避免成人亂點餐。

原PO在Threads上發文，提到近日全家人到六福村遊玩，剛好女兒1歲多已可以吃大人食物，中午便打算就近在園區內的主題餐廳用餐。原PO表示，點餐時發現餐廳有提供「寶寶粥」可以做為炸物以外的選擇，仔細一看卻一碗要價1000元，頓時驚喜變驚嚇，被誇張價格嚇退。

不過，由於寶寶粥只簡單標示配料為干貝或雞肉，看不出有特別添加高檔的食材，懷疑餐廳標錯價，便還是找店員確認，沒想到店員立刻承認「真的多打一個0」，並解釋是因為數量有限，怕有需要的寶寶吃不到，所以故意標高價避免成人點單，真正的價格是一份100元。

原PO表示，可以理解園方做法，但認為有更好的做法來預防，否則不只防了亂點客人，真正有需要的人也有可能因價格卻步。消息傳開後，網友也對此發表意見，「其實身為家長算蠻支持這種做法的耶，之前就有遇過店家兒童餐有限量，但沒限制購買對象，去的時候看很多大人都在吃兒童餐，然後我們家小孩想吃點不到」、「我覺得這個很好」、「台灣就是素質差，聽不懂人話的太多，一堆餐廳才會變成特別規則，真正需要的人反而越難看見」。

不過也有人認為此舉反而容易出現奧客鬧場，「直接寫請到櫃檯點餐不就好了」、「滿差的做法，直接寫內洽不就好了」、「非常莫名其妙的設定，有些人看到1000元根本不敢點」。

交通部觀光署3月頒發第三屆「台灣觀光金獎」，六福旅遊集團旗下六福村主題遊樂園與台北六福萬怡酒店，分別拿下「觀光遊樂業」與「觀光旅館及旅館業」金獎，成為本屆唯一橫跨兩大類別雙冠王。

六福村

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