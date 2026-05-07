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520我愛你！ 這時間到屏縣各戶政所結婚拍照送好禮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為枋寮戶所。圖／縣府提供
屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為枋寮戶所。圖／縣府提供

「520，我愛你！」屏東縣民政處今年以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記送好禮活動，並為新人獻上賀禮，讓結婚登記充滿滿滿的儀式感。現場也設有結婚拍照專區，讓新人記錄下人生中幸福時刻。

屏東市戶所以「幸福Party」為主題，布置文青風結婚背板及彩繪牆，規畫婚禮實境體驗營、紅毯走秀主題情境，並贈送藍牙體脂計；東港戶所籌備「航向幸福的大秘寶」規畫現場Cosplay 互動遊戲，讓新人共讀幸福盟約，並送上東港地區名產、甜筒型爆米花等。

里港戶所贈送多功能料理火鍋，另加贈新人合照相片及相框；萬丹戶所推出「萬分幸福．丹心不渝」，除贈送電陶爐及果汁機等多樣禮品外，還有幸福拉絲帶加贈花椰菜捧花吊飾；恆春戶520當天舉行魔術表演，帶新人展開奇幻旅行。

枋寮戶所贈送結婚新人多重好禮，520當日完成指定任務可參加扭蛋活動，有機會將氣炸鍋帶回家。內埔戶所邀請新人參加透視內心大考驗，並將活動相片製成幸福護照；潮州戶所設置森林系風格拍照背板，並贈送香氛禮盒組。

縣府民政處提醒結婚登記新人，為避免臨櫃等待時間，可先向戶政事務所預約5月20日當天辦理結婚登記，亦可於結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所申請結婚登記，並指定520為結婚登記生效日。

屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為里港戶所。圖／縣府提供
屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為里港戶所。圖／縣府提供

屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為東港戶所。圖／縣府提供
屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為東港戶所。圖／縣府提供

屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為恆春戶所。圖／縣府提供
屏東縣民政處以「禮遇520幸福密碼」為主題，5月14日至20日於各戶政事務所推出結婚登記活動。圖為恆春戶所。圖／縣府提供

屏東 東港 結婚

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