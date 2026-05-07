不只淡江大橋 札哈哈蒂台中古根漢美術館留模型

「曲線女王」建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）作品淡江大橋預計12日通車，而她曾設計台中市古根漢美術館，最終雖未設立，但現存模型修復後仍展現流動曲線如翩然起舞舞者。

全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋淡江大橋位於淡水河出海口，建築藝術和工程技術融為一體，以雙手合十意涵，傳遞為台灣祈福理念，另考量淡水河口岩盤深度變化、周遭環境和夕照風光和諧，橋塔位置偏向淡水側，淡江夕照與觀音山風景相互輝映。

除淡江大橋，首名「普利茲克建築獎」（PritzkerArchitecture Prize）女性得主札哈．哈蒂也曾有機會在台中留下古根漢美術館傑作，最終雖成未竟之志，但建築模型仍留存至今，供後人追想。

2003年古根漢基金會攜手台中市政府，邀札哈．哈蒂設計台中古根漢美術館，當時古根漢代表團與札哈．哈蒂等在台中市議會揭開模型，有別於一般建築物方正造型，台中古根漢美術館狹長而立體的造型向南北兩側延伸，極具飄逸動感。

當年負責相關事務的台中市副市長黃國榮回憶，做事謹慎、個性內向的札哈．哈蒂場勘台中時不多話，設計風格在當時相當前衛。

台中古根漢美術館計畫由於未獲經費支持而終止，模型未能化為實體建築，而超過20年後模型年久破損，中市府委由贏特室內設計總監魏永成操刀修復。

魏永成收到模型發現結構脆弱，部分細節流失，約近40%毀損，加上無完整圖面可依循，增添修復難度，經爬梳札哈．哈蒂人生經歷與作品集，設法理解札哈．哈蒂構思台中古根漢美術館時的設計邏輯。

魏永成透過閱讀了解札哈．哈蒂1950年於伊拉克出生，父親曾任部會首長，母親為藝術家，優渥成長環境孕育無限想像力，得以肆意揮灑創意，不被框架影響，以流動曲線構成建築物靈動感。

魏永成說，札哈．哈蒂被稱為「89度的創造者」，作品中極少90度角，台中古根漢美術館本體及引道都以曲面呈現，流線要件是建築充滿動感關鍵。

「大曲面的修復難度很高，真是要命！」魏永成以往修復自己模型，以紙材為主，1週內可完工，但修復大師作品，耗時2個月才完成。

魏永成請教模型專家，嘗試多種方法，試過3D列印，卻無法做出曲面薄度而失敗；以壓克力板為材料，到友人翻砂工廠借設備，大火卻燒融壓克力；改用水煮方式，卻又由於材料軟化程度無法塑型。

魏永成最後採用控溫熱風槍，以虎頭鉗夾著壓克力板一端，一手持熱風槍小心烘烤，另一手抓著板子慢慢彎曲，曲面成形後立刻以冷水降溫塑型。

「彎太快板子會斷，太慢曲度又不夠」，魏永成以手掌比畫曲線變化，左、右、左、突然大迴轉曲線，製作曲面花半個多月，失敗的材料好幾布袋。

在黃國榮記憶中，台中古根漢美術館特色是館內設移動式畫廊，透過不同移動方式，可在建築內形成變幻不斷奇幻場景，也可在建築外展現出不同造型，與周遭都市場景互動，而可開關的天窗，配合不同氣候和展場內容決定開或關，室內呈現光線變化。

模型雖無法窺見內部空間，但魏永成雕琢間仍感受建築蘊藏的律動，「曲線的美感、成熟度更勝札哈．哈蒂以往的作品」，魏永成說，建築面弧度曲線延伸，牽引外部人流與車潮，順線條導入建物內，沿曲線再流出建物外，流動曲線展現力與美。

黃國榮指著台中市政府新市政中心說，當時盤點11處地點，台中古根漢美術館最後選定現今市政中心所在地，這是基於古根漢基金會相當重視地點，須設於交通便利處，選址還考量捷運會從台灣大道與文心路口經過。

黃國榮說，起初只規劃建台中古根漢美術館，前台中市長胡志強提議，經古根漢基金會方面同意，另規劃台中市政府、台中市議會與國家歌劇院等建築，再邀3名普利茲克建築獎得主設計，4座建築成「古根漢園區」。

不過，札哈．哈蒂已於2016年過世，古根漢美術館未能成為台中地標，徒留現存放在中市府內的模型延伸設計者理念與精神，而札哈．哈蒂對台中這座城市的「紙上一舞」成為後人在讚嘆淡江大橋時，另一項「如果蓋成」的想像。