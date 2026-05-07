試管嬰兒不是「植入胚胎愈多愈好」 多胞胎風險恐害早產、妊娠併發症

不少不孕夫妻接受試管嬰兒療程時，總有一個迷思「一次植入多個胚胎，成功率會不會比較高？」甚至有人期待能「一次生兩個」，達成雙喜臨門。不過，國健署提醒，植入胚胎數量愈多，未必能提高活產率，反而可能大幅增加多胞胎妊娠、早產與孕婦併發症等風險，國際趨勢也早已朝向「單一胚胎植入」發展。

根據國健署最新公布的人工生殖統計資料，112年本國籍不孕夫妻使用配偶精卵進行人工生殖時，植入1個胚胎的活產率達36.9%，反而高於植入2個、3個與4個胚胎的29.3%、23.9%及22.2%。

國健署指出，試管嬰兒成功率仍會受到女性年齡、身體狀況、胚胎品質等因素影響，從民國108年至112年的整體數據觀察，36歲至37歲女性植入1個與2個胚胎的活產率其實相當接近，約落在39%至40%之間。代表並非「植入愈多、成功率愈高」，在某些特定條件下，植入「單一」優質胚胎的活產率反而比植入多顆胚胎更高。

國健署分析，112年人工生殖活產周期中，若只植入1個胚胎，最後生下多胞胎的比例僅1.5%。但若植入2個以上胚胎且成功活產，至少有27%會懷上多胞胎。全球生殖醫學趨勢近年已逐步推動「Single Embryo Transfer」（SET），即單一胚胎植入策略，希望在維持懷孕成功率的同時，降低多胞胎妊娠造成的風險。

國健署提醒，多胞胎看似「一次完成生育計畫」，實際上卻是高風險妊娠。孕婦較容易出現妊娠高血壓、妊娠糖尿病、早期宮縮與產後大出血等問題；胎兒則可能因早產導致呼吸窘迫、低出生體重，甚至增加新生兒加護病房住院風險。近年台灣高齡產婦增加，多胞胎妊娠對母嬰健康的影響更不容忽視。

為鼓勵民眾接受單一胚胎植入，台灣現行「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」也已設下規範。國健署表示，目前「人工生殖法」禁止一次植入超過4個胚胎，為鼓勵不孕夫妻採單一胚胎植入，現行方案規定受補助妻未滿38歲者，每次僅可植入1個胚胎；38歲以上未滿45歲者，每次僅可植入1或2個胚胎。

截至114年底，接受試管嬰兒補助後成功活產的寶寶中，已有76.3%為足月生產、77.5%為足重寶寶。相較109年整體人工生殖僅64.8%足月、66.4%足重，分別增加17.7%與16.7%。 國健署認為，這代表單一胚胎植入確實有助提升新生兒健康品質。

國健署長沈靜芬表示，單一胚胎植入已是國際實證支持的重要方向，不僅能降低母嬰健康風險，也能兼顧人工生殖成功率。政府透過補助制度，除了希望減輕不孕夫妻的經濟負擔，更希望打造安全、有保障的生育支持環境。民眾接受療程前，應充分與生殖醫學團隊討論，避免落入「植入愈多愈好」的迷思。