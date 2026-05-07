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數百隻動物擠密閉車廂…台鐵行包車運輸動物涉虐待 農業部回應了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（左二）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度。記者曾原信／攝影
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（左二）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度。記者曾原信／攝影

現行「動物運送管理辦法」僅針對豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等經濟動物，以及少部分保育類野生動物制定運送規範，但每年仍有大量雛雞、雛鴨、幼畜、小型哺乳類動物等在台鐵行包車運輸過程缺乏適當照料，甚至出現生病死亡。台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會等今共同召開記者會呼籲，動物運輸呈現「法規面」、「專業訓練」、「環境設施」、「督導稽核」四大皆空，農業部應盡速建立全物種運輸福利規範，終結長達十數年的運輸悲歌。

愛兔協會公共事務主任林樵說，台鐵行包車舊稱「郵件行李車」，雖業務已大幅萎縮，但目前每日仍有6個莒光號車次，以附加車廂形式載送旅客攜帶的行李或農產品。依據包裹重量和運送距離計費，10公斤以下每件運費200至260元，11至20公斤每件運費為220至280元，21至30公斤每件運費為560至820元，若運送1隻小型犬運費只需200到260元。

林樵表示，繁殖商與貿易業者常將剛出生的動物送往車站行李房，利用行包車以重量、材積計費方式，為了節省成本，在相同材積內盡量塞滿動物，兔子、倉鼠、天竺鼠、刺蝟、蜜袋鼯、犬、貓、雛雞、雛鴨、鴿子等動物，在整個運送過程存在嚴重的動物虐待問題，已違反「動物保護法」不得騷擾、虐待，以及應注意其食物、飲水、排泄、環境及安全，並避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害等規定。

林樵說，夏季高溫下，數百隻動物受困於密閉車廂，僅能啃食結冰寶特瓶旁的濕報紙止渴，常見小鼠中暑癱軟或雛雞成批死亡；許多業者為節省成本，常將不同物種混裝同籠，尚未離乳、未開眼的幼年動物在無保溫、無伴同下，被迫在黑暗貨艙中驚恐哀鳴；運輸過程也缺乏物種行為考量，活體動物常與農產品、民生食品毫無區隔地混放堆疊，是嚴重的疾病與公共衛生破口。

台灣動物社會研究會研究員高銘薇說，農業部應立即修訂「動物運送管理辦法」，將幼雛、幼畜及所有具商業買賣行為的脊椎動物納入管理，建立統一的全物種運輸設施與應遵循的動物福利標準，凡從事商業動物運輸的物流業者、司機及設施管理人員，必須受過動物行為與福利訓練並取得證照，落實全運程責任制，若上述無法做到，交通部應責令台鐵立刻終止行包車託運活體動物業務，回歸專業動物物流。

農業部動保司副司長陳中興表示，針對動物運輸的福利標準，願意和台鐵一同擬定更好的運輸規範，但因為動物物種相當多，還需要和專家以及相關團體討論，因此其他動物可以先朝指引的部分進行，承諾1個月內先進行討論，但指引預計明年才能推出。

台鐵公共運輸及監理司副司長廖謹志坦言，行包車運輸動物確實出現前述情況，後續會檢視整個運送過程、照料方式、空間等，在運送契約研議精進。

台鐵 農業部

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