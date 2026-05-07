曾以為當不了媽 部桃醫院助「42歲糖尿婦」母親節前圓夢

母親節前夕，衛福部桃園醫院今舉辦「部桃助高齡婦喜迎新生」記者會，分享高齡不孕婦女成功懷孕產子的溫馨故事，並邀請成功迎接新生命的家庭帶著寶寶「回娘家」，準備彌月蛋糕，提前慶祝寶寶滿月與母親節。

今天記者會主角42歲鍾小姐因多年不孕求診，到部桃婦產科生殖醫學中心進一步檢查發現，除了排卵異常外，同時患有糖尿病與多發性子宮肌瘤，長期月經異常，身體時常感到疲憊虛弱，一度對懷孕失去信心。

生殖醫學中心團隊評估後，並未急著進入試管療程，而是先從改善身體健康著手，由營養師協助飲食調整、安排規律運動及睡眠改善，並透過壓力調適，逐步改善代謝與身體狀況。鍾小姐努力半年後，疲倦狀況逐漸改善，血糖控制也越來越穩定。

身體狀況調整後，醫療團隊進一步安排備孕及試管療程，歷經約3個月準備，順利懷孕，於今年4月7日平安產下2950公克健康男嬰，產後原本異常的血糖也恢復正常，讓她直呼「像重新活過一次」。

鍾小姐表示，過去曾懷疑自己是不是沒有機會當媽媽，「每次看到別人的孩子，心裡都很羨慕，也很難過。」她說治療過程最辛苦的不是打針，而是心理壓力與對未來的不確定，但部桃醫療團隊一路陪伴、鼓勵她，讓她慢慢找回希望，現在雖常常睡不飽，「但現在抱著孩子，反而覺得自己充滿力量。」

婦產科生殖醫學中心醫師劉政賢表示，高齡不孕患者常伴隨代謝異常、肥胖、多囊性卵巢症候群甚至糖尿病等問題，孕前健康調整相當重要。許多人以為不孕治療只有試管嬰兒，其實更重要的是先改善整體健康狀態，包括飲食控制、規律運動、睡眠品質及壓力管理，當身體條件改善後，再搭配適當的生殖醫療介入，成功懷孕的機會將大幅提升。

劉政賢說，部桃生殖醫學團隊希望協助的不只是「成功懷孕」，更是讓媽媽以更健康的狀態迎接新生命，未來將持續透過跨專業整合照護，陪伴更多家庭圓夢。