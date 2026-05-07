2026神戶馬拉松開放報名 桃園市民參賽送舒華樂桃桃行李箱

2026神戶馬拉松將於11月15日在日本神戶市開跑，桃園市政府推動「桃園×神戶雙城馬拉松」交流計畫也邁入第3年。凡桃園市民於8月31日前完成神戶馬拉松報名並回填資料，即有機會獲得限量「舒華樂桃桃」行李箱旅遊好禮包，以及由神戶觀光局提供的神戶觀光優速通票，可暢遊超過50處熱門景點。

神戶馬拉松為日本關西地區具代表性的城市馬拉松賽事，每年吸引來自世界各地約2萬名跑者參與，賽道串聯港灣、市街與城市景觀，兼具挑戰性與觀光魅力，是許多跑者心中的夢幻賽事。紀念1995年阪神大地震罹難者的賽前默哀儀式，以及跑者佩戴象徵希望與重生的向日葵黃色手套，更讓賽事充滿感動人心的城市精神。

近年桃園市民報名人數逐年攀升，反映市民支持雙城活動並參與友好城市賽事的熱度持續提升。今年參賽的桃園市民還可獲得桃園觀光大使葉舒華的「舒華樂桃桃」行李箱旅遊好禮包，內含桃園在地農特產及觀光大使的周邊小物，極具紀念及收藏價值，獨家好禮限量100名。

桃園市觀旅局長陳靜芳表示，桃園近年積極推動國際城市交流，神戶市即為重要合作夥伴之一。透過馬拉松平台，雙方不僅深化體育交流，也讓桃園城市品牌走進日本大型國際活動。去年邀請神戶馬拉松官方大使SUI、Kenji、Lingmuk來台參加桃園石門水庫楓半馬，獲得熱烈回響，進一步拓展雙方互動基礎。

陳靜芳指出，桃園與神戶合作成果持續擴大，雙城直航航線已滿週年，今年更進一步推動文化場館互訪優惠措施，提升雙方市民互訪意願與旅遊便利性。雙城馬拉松已連續辦理3年，雙方互邀市民參賽，不僅促進體育交流，也實質帶動旅遊往來，展現城市交流具體成效，已成為桃園在日本極具代表性的城市合作案例。

桃園市民於8月31日前完成神戶馬拉松報名並回填資料，即有機會獲得限量「舒華樂桃桃」行李箱旅遊好禮包。圖／桃園市觀旅局提供