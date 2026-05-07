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推動無菸城市…台北通可查「指定吸菸區地圖」煙味不外溢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安推動無菸城市，北市衛生局表示，為方便民眾查找吸菸區，台北通APP建置有北市公開的「指定吸菸區地圖」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安推動無菸城市，北市衛生局表示，為方便民眾查找吸菸區，台北通APP建置有北市公開的「指定吸菸區地圖」。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安推動無菸城市，北市衛生局表示，為方便民眾查找吸菸區，台北通APP建置有北市公開的「指定吸菸區地圖」；至於目前北市五座戶外負壓吸菸區上方，設置有負壓設施，避免吸菸室內的二手菸外溢到戶外。

北市衛生局長黃建華表示，北市新設置指定吸菸區5月宣導、6月開始稽查﹔除西門町設置三處戶外負壓吸菸室；中正區的行一大客車停車場也設置有一處負壓吸菸室；心中山線形公園已全面禁菸，並設置有一處指定負壓式吸菸區。

另外，交通綠帶一橫一縱在商辦林立、人流密集的敦化南北路及信義路也設置19處綠籬式指定戶外吸菸區。

衛生局表示，目前北市公有戶外停車場也完成設置12處指定戶外吸菸區；行政中心也增設8處指定戶外吸菸區及十二區示範里設置至少24處指定戶外吸菸區，各局處設置50處指定戶外吸菸區。

若加上衛生局於無菸城市推動前輔導設置65處吸菸區，全北市截至4月30日前，共有183處吸菸區。

北市新工處長林昆虎表示，以西門町中華路上最大的戶外負壓吸菸室為例，室內空間是以容納16人設計，吸菸室上方設置有負壓裝置，中間則有丟擲菸灰、菸蒂處，民眾如果吸菸，就會將煙排入，避免二手菸外溢到戶外空間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市戶外負壓吸菸區上方，設置有負壓設施，避免吸菸室內的二手菸，外溢到戶外。記者林麗玉／攝影
北市戶外負壓吸菸區上方，設置有負壓設施，避免吸菸室內的二手菸，外溢到戶外。記者林麗玉／攝影

北市戶外負壓吸菸區上方，設置有負壓設施，避免吸菸室內的二手菸，外溢到戶外。記者蘇健忠／攝影
北市戶外負壓吸菸區上方，設置有負壓設施，避免吸菸室內的二手菸，外溢到戶外。記者蘇健忠／攝影

北市戶外負壓吸菸區上方，設置有負壓設施，避免吸菸室內的二手菸，外溢到戶外。記者林麗玉／攝影
北市戶外負壓吸菸區上方，設置有負壓設施，避免吸菸室內的二手菸，外溢到戶外。記者林麗玉／攝影

西門町為北市第一處常態無菸商圈，目前商圈都有大型無菸商圈標示。記者林麗玉／攝影
西門町為北市第一處常態無菸商圈，目前商圈都有大型無菸商圈標示。記者林麗玉／攝影

衛生局 蔣萬安 西門町 抽菸

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