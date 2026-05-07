11歲腦麻童靠復健機器人 從100公尺變至少走30分鐘

「希望有一天....我...可以開飛機」11歲的佳悅笑說她的心願，她因腦性麻痺從小行動受限，她的媽媽帶她四處求醫，不管是傳統復健，還是針灸、藥浴等都嘗試過了，但佳悅的進步依舊有限，一年多前來到北醫附醫，接受下肢機器人復健，從原本只能小碎步走最多一到兩百公尺，如今能行走至少30分鐘。佳悅說，之後希望能順利操作電動輪椅，以後能好好走路，走很遠、很遠的路。

佳悅媽媽說，從小帶著佳悅四處求醫，一天安排好幾次的復健項目，但她愈努力、愈受挫，她依舊只能小碎步走路，看著孩子進步有限，自己心裡也很挫折，某次佳悅曾對她說「我還是一輩子躺在床上就好了？」讓她相當心碎，去年，經其他病友介紹，得知北醫附醫有復健機器人計畫，才做第一次復健，佳悅就有明顯的進步。

但使用復健機器人，必須要全額自費，當時被告知一次要價6000元，對他們而言是一大負擔。佳悅媽媽說，好在北醫附醫有補助計畫，每次能補貼一半的價格，才讓他們能持之以恆，做了超過一年，如今佳悅已經連續走路30分鐘，接下來的挑戰是訓練上肢，希望未來能好好操作電動輪椅，不要再讓她撞牆了。

北醫附醫復健醫學部專任主治醫師曾頌惠說，像佳悅一樣，屬於腦性麻痺的患者，大約1000人中就有1人，而接受復健機器人治療最佳的時間，是在4歲開始，雖然佳悅是從10歲才來到北醫附醫，但效果依舊顯著。

曾頌惠說，復健機器人是採取被動的方式，協助患者能達到復健的效果，不管是腦麻患者，還是脊椎損傷等，都適用這套復健方式，為幫助更多需要的患者，醫院運用募得的款項，補助給18歲以下的患者，從開始復健一路到18歲為止，都能得到費用的減免。

曾頌惠說，目前復健機器人並未普及，她也很期待有一天，政府能看見復健機器人帶給患者的好處，不僅普及設置，也能給予補助，讓更多人能使用。

北醫附醫院長施俊明說，北醫附醫復健機器人中心設有2台下肢復健機器人及3台上肢復健機器人，為全台唯一提供兒童復健機器人完整臨床治療之醫療院所，針對腦性麻痺與神經損傷導致行走功能受限之病童及病友，導入高階機器人並結合跨專業整合照護，提供全面性的復健服務。

施俊明強調，復健治療最重要的是「不中斷」，期盼透過此次公益影片讓更多人理解孩子們的努力，並讓社會每一份支持，都成為他們向前一步的力量。

北醫附醫今公開「向前一步走」復健機器人公益募款影片，邀請藝人畢書盡擔任代言人。畢書盡輸ㄛ，參與此次公益影片拍攝，讓他對復健有更深刻的體會，過去總認為走路是理所當然的事，但在現場看見孩子們為了多走一步反覆練習、從不放棄，不僅深受感動也感受到那份堅持的力量遠勝任何舞台表演；期待社會大眾多關注復健需求。

北醫附醫今公開「向前一步走」復健機器人公益募款影片，邀請藝人畢書盡（右二）擔任代言人，盼民眾捐款支持北醫附醫的復健計畫。記者陳雨鑫／攝影

北醫附醫今公開「向前一步走」復健機器人公益募款影片，邀請藝人畢書盡（左一）擔任代言人，盼民眾捐款支持北醫附醫的復健計畫。記者陳雨鑫／攝影