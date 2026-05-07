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6/1起西門町抽菸小心被罰！首處無菸商圈上路 蔣萬安視察吸菸室

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安推「無菸城市」，今北市第一處無菸示範商圈「西門無菸商圈」正式上路，今起宣導無菸，六月一日起全面稽查。蔣市長今視察第一座戶外負壓吸菸區啟用。記者蘇健忠／攝影
北市長蔣萬安推「無菸城市」，今北市第一處無菸示範商圈「西門無菸商圈」正式上路，今起宣導無菸，六月一日起全面稽查。蔣市長今視察第一座戶外負壓吸菸區啟用。記者蘇健忠／攝影

北市長蔣萬安推「無菸城市」，今北市第一處無菸示範商圈「西門無菸商圈」正式上路，今起宣導無菸，6月1日起全面稽查。蔣今視察第一座戶外負壓吸菸區啟用。蔣萬安說，北市府現階段先以相關輔導、勸導為主，接下來會進行相關的稽查。

至於負壓吸菸室的相關管理，會不會變無家者聚集、或被堆置垃圾？居民抗議吸菸者聚集？蔣萬安說，北市戶外負壓吸菸室有規畫早上8時到晚上12時開放。對於後續的管理，北市府各處規畫的戶外吸菸區，都有權管的局處進行後續的維護管理。

北市第一處常態性無菸商圈-西門無菸商圈即日起上路，6月1日開始稽查，蔣今天視察兩座戶外負壓吸菸室，並且沿路確認西門商圈的無菸商圈標示，是否清楚，除超大型無菸商圈看板外，西門商圈沿路也都有禁菸標誌。記者現場採訪西門町的觀光客，有來自美國的觀光客說，因為本身不吸菸，讓吸菸者有吸菸區，讓其他人旅遊不用聞菸味，很棒的做法。

北市研考會主委殷瑋表示，吸菸室或吸菸區都會有相關的權責機關巡檢管理，都會「因地制宜」原則來維護吸菸室或吸菸區整體的運作。至於目前西門及中山商圈的五座戶外負壓吸菸室的開放時間，是先設定上午8時到晚上12時，也希望大家在這運轉期間，給市府建議，讓市府能夠做整體評估跟思考。

殷瑋說，未來北市一定也會有更多的吸菸區，隨著吸菸區的逐階段、逐區推廣，也會有更多的禁菸公告慢慢出現，並且搭配更多宣導，更多稽查跟取締，也希望能夠跟地方好好溝通，並且能不斷精進做法。

北市商業處表示，目前5月為宣導期，6月1日起，就會派員加強宣導稽查，宣導稽查時段為上午11時至晚間11時。

北市長蔣萬安推「無菸城市」，今北市第一處無菸示範商圈「西門無菸商圈」正式上路，今起宣導無菸，六月一日起全面稽查。蔣市長今視察第一座戶外負壓吸菸區啟用。記者蘇健忠／攝影
北市長蔣萬安推「無菸城市」，今北市第一處無菸示範商圈「西門無菸商圈」正式上路，今起宣導無菸，六月一日起全面稽查。蔣市長今視察第一座戶外負壓吸菸區啟用。記者蘇健忠／攝影

西門町 蔣萬安 北市府

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