中南部水情吃緊 烏山頭、曾文水庫不到2成將調整供灌

近期中南部降雨偏少，水庫集水區進帳有限，曾文水庫水位持續探低，僅剩不到12%，供水壓力升高，農田水利署考量水情，調整一期稻作灌溉時間，台南新營、白河、嘉義及朴子分處彈性調整供水時段，今天下午3時起提前停止供灌，5月13日起再恢復供灌。

水利署南區水資源分署統計，清明連假迎來一波春雨，曾文水庫及烏山頭水庫合計增加191.7萬噸蓄水，但仍難以紓解緊繃水情；目前曾文水庫蓄水量僅剩5210萬立方公尺，水位不約11.5%；烏山頭水庫蓄水量剩4592萬立方公尺，水位約58.2%。

農田水利署新營、白河、嘉義及朴子分處考量目前曾文水庫及烏山頭水庫蓄水量僅剩約18％，水情極為嚴峻，一期稻作經調查檢討後，今天下午3時提前停止供灌，5月13日上午7時起再恢復供灌，為因應水情日趨嚴峻，日期將視降雨情形滾動檢討機動調整。

立委王育敏服務處主任何博綸說，曾文水庫水位明顯下降，永樂交通船停駛超過1個月，觀光船也無法停靠山豬島，對地方居民影響重大；另因天氣乾燥、沒下雨，山區農地使用有機肥，近期蒼蠅數量暴增，廟口捕蚊紙黏滿，還有很多蒼蠅到處飛，造成環境衛生隱憂。