「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

有一名女網友在社群平台「Threads」上發文，提到自己小時候學過的「枝微末節」一詞似乎已經從辭典中消失，引發網友熱議。她在貼文中表示，自己在查詢相關資料時驚覺找不到這個詞，甚至一度誤以為是教育部將其「拔掉」。然而，在深入了解後，她發現「枝微末節」其實從未被官方辭典收錄，並非一個正統成語，而是長期以來流傳於民間的慣用語。

該名女網友在貼文中坦言，自己當時因震驚而使用了「拔掉」這樣的措辭，事後反思認為這是自己的錯誤，也感謝其他網友提供相關資訊讓她了解此詞的根源。她表示，「並非看起來文鄒鄒的四個字就都是成語，是我的錯，我誤會了。」她也提到，有時間會翻找自己小時候使用過的工具書，希望能找到相關蛛絲馬跡。

此篇貼文一經曝光，隨即引發廣大網友的熱烈討論。多數人支持「枝微末節」並非成語的說法，指出正統成語應為「細枝末節」。有網友留言表示，「民國76年初版、98年第三版的辭典確實只有細枝末節」、「枝微末節不是被拔掉，是從來沒有被收錄過」。也有網友分享自身經歷，提到在學校作文中使用過「枝微末節」，卻被國文老師糾正為「細枝末節」。

然而，也有一些網友對此持不同看法，認為「枝微末節」並非完全不存在。一些人提到，過去曾在文本或詩詞中見過該詞的使用，甚至有人質疑是否存在辭典編纂過程中的疏漏。一名網友評論道：「真的好奇怪，查了發現很多文本、詩都有『枝微末節』，可是辭典裡卻沒有。」

「細枝末節」用來比喻極小且無關緊要的事情，亦稱為「細微末節」。圖擷自教育部國語辭典

根據教育部辭典的定義，「細枝末節」用來比喻極小且無關緊要的事情，亦稱為「細微末節」。舉例來說，在工作或生活中，若過於專注於不重要的細節，可能會影響整體目標的達成。造句範例如「做事要從大處著手，不要在細枝末節上下功夫」。