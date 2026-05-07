快訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

聯合新聞網／ 綜合報導
她查教育部的辭典卻發現查不到「枝微末節」一詞，驚呼是不是從辭典中消失了。 圖／AI生成
她查教育部的辭典卻發現查不到「枝微末節」一詞，驚呼是不是從辭典中消失了。 圖／AI生成

有一名女網友在社群平台「Threads」上發文，提到自己小時候學過的「枝微末節」一詞似乎已經從辭典中消失，引發網友熱議。她在貼文中表示，自己在查詢相關資料時驚覺找不到這個詞，甚至一度誤以為是教育部將其「拔掉」。然而，在深入了解後，她發現「枝微末節」其實從未被官方辭典收錄，並非一個正統成語，而是長期以來流傳於民間的慣用語。

該名女網友在貼文中坦言，自己當時因震驚而使用了「拔掉」這樣的措辭，事後反思認為這是自己的錯誤，也感謝其他網友提供相關資訊讓她了解此詞的根源。她表示，「並非看起來文鄒鄒的四個字就都是成語，是我的錯，我誤會了。」她也提到，有時間會翻找自己小時候使用過的工具書，希望能找到相關蛛絲馬跡。

此篇貼文一經曝光，隨即引發廣大網友的熱烈討論。多數人支持「枝微末節」並非成語的說法，指出正統成語應為「細枝末節」。有網友留言表示，「民國76年初版、98年第三版的辭典確實只有細枝末節」、「枝微末節不是被拔掉，是從來沒有被收錄過」。也有網友分享自身經歷，提到在學校作文中使用過「枝微末節」，卻被國文老師糾正為「細枝末節」。

然而，也有一些網友對此持不同看法，認為「枝微末節」並非完全不存在。一些人提到，過去曾在文本或詩詞中見過該詞的使用，甚至有人質疑是否存在辭典編纂過程中的疏漏。一名網友評論道：「真的好奇怪，查了發現很多文本、詩都有『枝微末節』，可是辭典裡卻沒有。」

「細枝末節」用來比喻極小且無關緊要的事情，亦稱為「細微末節」。圖擷自<a href='/search/tagging/2/教育部' rel='教育部' data-rel='/2/117007' class='tag'><strong>教育部</strong></a>國語辭典
「細枝末節」用來比喻極小且無關緊要的事情，亦稱為「細微末節」。圖擷自教育部國語辭典

根據教育部辭典的定義，「細枝末節」用來比喻極小且無關緊要的事情，亦稱為「細微末節」。舉例來說，在工作或生活中，若過於專注於不重要的細節，可能會影響整體目標的達成。造句範例如「做事要從大處著手，不要在細枝末節上下功夫」。

教育部 細枝末節 辭典 教育

相關新聞

爆漢他疫情郵輪傳有台灣人在船上 羅一鈞：求證中 誤傳可能性高

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署長羅一鈞今表示，疾管署綜合多方

郵輪爆漢他疫情 疾管署：「安地斯型」病毒台灣從未檢出過

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，已造成3死，外傳郵輪上有台灣人。疾管署發言人曾淑慧說，目前公布的23個國家中，未

台鐵山里=鹿野不通搶修！原因曝光 台東至關山啟動公路接駁

台鐵公司表示，山里=鹿野間因路樹傾倒影響，路線暫時不通，台東=關山間啟動公路接駁。

高鐵票價調整？交長陳世凱指無規畫 曝明年可能討論時段

台灣高鐵基本費率今年再度達到調整門檻，外界關注票價是否將上漲？交通部長陳世凱今表示，現階段暫無立即調整票價規畫，預計待明年8月新世代列車投入營運、整體運量進一步提升後，再與高鐵公司討論票價議題。

今酷熱飆36度！紫外線將達過量級 明天雷雨開轟又轉涼

今天各地大多為多雲到晴，可見陽光的天氣，中央氣象署表示，只有恆春半島有零星短暫陣雨，到了中午過後，東半部、大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨，另外，今晚起花東地區有局部短暫陣雨。

「枝微末節」不是成語？她查辭典震驚 網見正確版傻了：第一次看到

一名女網友在社群平台提到「枝微末節」似已從辭典消失，引發熱議。討論中，多數人認為該詞並非正統成語，正確用法應為「細枝末節」。專家指出「枝微末節」或為口耳相傳的慣用語。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。